Il 28 maggio visita guidata gratuita alla mostra di Santiago Sierra

Domenica 28 maggio al PAC viene offerta una visita guidata gratuita alla mostra di Santiago Sierra Mea Culpa.

L'esposizione, a cura di Lutz Henke e Diego Sileo, costituisce una raccolta delle opere politiche più iconiche dell'artista spagnolo.

Santiago Sierra opera nell'ambito della critica alle condizioni sociopolitiche dello scenario contemporaneo; le sue creazioni, più che mai attuali alla luce dell'ascesa di nazionalismi e populismi, sono state esposte nei musei e nelle istituzioni di tutto il mondo.

Per accedere alla percorso guidato non è necessario essere in gruppo, si può partecipare anche come singoli visitatori e senza prenotazione.