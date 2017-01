Visita alla mostra: mirabili mostri. L'apocalisse secondo Enrico Baj

"Che vengono a fare nei chiostri... quei mostri ridicoli e quelle mirabili difformità?" si domandava Bernardo di Chiaravalle osservando i capitelli romanici. E qualcosa di simile ci chiediamo anche noi oggi davanti all'Apocalisse di Enrico Baj: un vortice di mostri danzanti, a metà tra spaventoso e bizzarro, per riflettere sui mali del mondo contemporaneo con un po' di irriverenza. Perché come scrisse Umberto Eco "chi dice che l'Apocalisse debba essere cantata con viso truce?". "Che vengono a fare nei chiostri... quei mostri ridicoli e quelle mirabili difformità?" si domandava Bernardo di Chiaravalle osservando i capitelli romanici. E qualcosa di simile ci chiediamo anche noi oggi davanti all'Apocalisse di Enrico Baj: un vortice di mostri danzanti, a metà tra spaventoso e bizzarro, per riflettere sui mali del mondo contemporaneo con un po' di irriverenza. Perché come scrisse Umberto Eco "chi dice che l'Apocalisse debba essere cantata con viso truce?". Insieme conosceremo il percorso che ha portato l'artista milanese al compimento del suo capolavoro, tra gli anni '70 e '80, dall'arte nucleare alla lezione di Picasso, scendendo giù fino ai bestiari medioevali e ai gironi danteschi. La mostra è allestita nella storica cornice di Palazzo Leone da Perego, attualmente sede del MA*GA. L'edificio - di origini medioevali ma ricostruito a fine Ottocento - deve il suo nome all'arcivescovo milanese che lo abitò nel XIII secolo. >>> 10 € (adulto); 7 € (10 - 18anni); gratuito (0-9 anni) Ingresso mostra: 5 euro/pax (gratuito fino 14 anni); oppure 3 euro/pax ridotto gruppi PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 09 FEBBRAIO 2017 3451331019; theitalianlakesguides@gmail.com NOTE Ritrovo ore 16.00 davanti all'ingresso di Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli, 10 - Legnano) La visita si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 prenotazioni. In caso di maltempo la visita si effettuerà ugualmente.