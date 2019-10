Una visita speciale all'organo del Duomo, il più grande d'Italia

Sabato 12 ottobre sarà possibile visitare gli organi del Duomo di Milano, in un percorso alla scoperta delle magie della Cattedrale.

Il restauro dell'organo

La visita rappresenta una straordinaria opportunità per conoscere l’organo del Duomo, in questo momento oggetto di un’importante campagna di restauri. Con le sue 15,800 canne è il più grande in Italia, secondo in Europa. Guidato dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, il pubblico potrà accedere all’area absidale, normalmente non visitabile, per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo, con le sue casse dorate e le ante dipinte, e scoprire il funzionamento di questo meraviglioso strumento. A conclusione della visita si ascolteranno infine brani eseguiti dal maestro.

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d'organo e il biglietto di ingresso.