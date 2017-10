La torre Hadid apre le sue porte: visita gratuita e salita al 19esimo piano. Informazioni e orari

Domenica 15 ottobre sarà possibile ammirare lo skyline di Milano da un punto di osservazione inedito: dalla torre Hadid, la futura sede di Generali. In occasione della giornata del Fai d'autunno, infatti, il grattacielo aprirà le sue porte ai milanesi e si potrà salire fino al 19esimo. Si tratta di una novità assoluta, dato che la il nuovo grattacielo non è mai stato aperto ai milanesi.

Visita alla torre Hadid, come visitare la torre Generali

La torre sarà aperta dalle 10 alle 18, l'ultimo ingresso avverrà alle 17. Non c'è bisogno di alcun ticket e l'ingresso è gratuito, ma il Fai suggeriesce una donazione di tre euro per visitatore.

Torre Hadid, la vista dal 19esimo piano

"Dall’alto della Torre Hadid si godrà di una vista unica e irripetibile sulla città di Milano — si legge nella nota del Fai —. La torre diventa l’epicentro di un 'archivio' a cielo aperto che raccoglie le diverse fasi della storia di Milano e dell’evoluzione dell’architettura passata e futura. Agli inizi del ‘900 l’area fu sede della prima esposizione universale, poi trasformata in fiera Campionaria; la Fontana della 4 stagioni, punto di accesso e di unione tra gli edifici storici e nuovi; il Velodromo Vigorelli concentrato di storia dello sport. Le torri sono le futuristiche visioni di tre tra gli architetti più importanti del nuovo secolo".

Torre Hadid, la storia dell'edificio

La torre, progettata dall'architetto e designer Zaha Hadid, si sviluppa per 44 piani per un'altezza complessiva di 175 metri; dei 44 piani, 39 saranno destinati ad uffici e saranno in grado di accogliere circa 3.200 persone. Caratteristica distintiva, da cui deriva anche il soprannome "Storto", è la torsione dell'edificio che viene attenuata sempre più con l'aumentare dell'altezza, fino a raggiungere la verticalità.