Milano, oltre mezzo milioni di visitatori per albero di Natale Esselunga in Duomo

L’albero tecnologico di Esselunga allestito in piazza Duomo a Milano durante il mese di festività è stato visitato da oltre 554.000 persone, con una media giornaliera di più di 18.000 visite.

Presso i Super Box allestiti da Esselunga sono state raccolte 3.466 donazioni: 1.905 destinate a Telethon e 1.561 a Caritas Ambrosiana. Grazie alla generosità dei visitatori, Esselunga ha potuto donare complessivamente 34.660 euro.

L'affluenza all'albero di Natale

Grande affluenza anche durante le accensioni serali da parte dei “Super 18” (associazioni, aziende, musei, fondazioni, Comune Milano), che riproponevano l’evento di accensione di venerdì 6 dicembre in versione semplificata.

Lo spegnimento del super albero, il pomeriggio dell’Epifania, è stato accompagnato dalla Fanfara dei Carabinieri che si è esibita in alcuni brani natalizi. Il cantiere per lo smontaggio si concluderà entro il 15 gennaio. Gli abeti che hanno fatto da contorno all’installazione, invece, in accordo con il Comune di Milano, verranno ripiantumati a cura di Esselunga entro la primavera in un’area verde lungo viale Forlanini.