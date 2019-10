Milano, visite gratis alle Gallerie d'Italia sabato e domenica 5 e 6 ottobre 2019

Nel cuore di Milano, le Gallerie occupano un vasto complesso architettonico formato dai Palazzi Anguissola e Brentani e dalla sede storica della Banca Commerciale, progettata da Luca Beltrami agli inizi del secolo scorso.

Sede museale dal 2011, ospita le raccolte dell’Ottocento della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo (Da Canova a Boccioni) e, da marzo 2015, il nuovo allestimento di Cantiere del 900, un affascinante percorso attraverso l’arte italiana del XX secolo e i suoi maggiori interpreti.​ “Un museo, più palazzi” un percorso che attraversa le sale settecentesche di Palazzo Anguissola e gli spazi storici di Palazzo Brentani rivoluzionati dall’architetto Michele De Lucchi.

Un’insolita visita ai gioielli delle Gallerie d’Italia dove i segreti dei palazzi saranno svelati attraverso il tatto. Sabato 5 ottobre, in occasione delle giornate Abi, visite guidate gratuite della durata di 60’ con partenza ogni ora, dalle 10.00 alle 18.00. Prenotazione consigliata: numero verde 800.167.619, info@gallerieditalia.com. Solo su prenotazione, visite guidate per persone con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti), condotte da un mediatore con il supporto di tavole tattili, realizzate in collaborazione con la Fondazione Salvatore Maugeri e il Museo Omero di Ancona.​

Gratis anche domenica 6 ottobre 2019

Domenica 6 ottobre 2019 l’ingresso alle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli e Vicenza è gratuito in concomitanza con l’iniziativa #domenicaalmuseo del MIBAC che prevede la gratuità di musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia nella prima domenica di ogni mese.

Le mostre attualmente in corso:

– Piero Dorazio. Forma e colore in Piazza Scala a Milano

– Jean-Michel Basquiat, Moses and the Egyptians e Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e bellezza nell’arte russa a Palazzo Leoni Montanari