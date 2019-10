Casa Museo Boschi di Stefano: il 2 novembre visite guidate gratuite

Tornano le visite guidate gratuite alla Casa Museo Boschi di Stefano. L'appuntamento è ogni primo e terzo sabato del mese, a partire dal 19 ottobre. A proporre l'iniziativa i volontari del Municipio 3.

Il ritrovo sarà in via Frisi 2 davanti alla Biblioteca Venezia, il primo sabato, alle 10:30 e in via Sansovino 9 dentro la sede del Municipio 3, il terzo sabato, sempre alle 10:30. Le visite guidate dureranno circa due ore.

La Casa Museo

L'appartamento, un tempo dimora dei coniugi e collezionisti Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, presenta un'ampia raccolta di opere d'arte italiane del '900 di autori quali Sironi, Boccioni, De Chirico, Morandi, De Pisis e Fontana. Prenotazione consigliata: amicicasaboschidistefanomtre@gmail.com.