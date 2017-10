Costumi d'epoca e visite guidate: le ville di Cinisello si aprono al mondo

Visita teatrale in costume d’epoca, all'interno della Villa e nel Parco storico di Villa Ghirlanda Silva in CInisello Balsamo.

I Conti Silva sono tornati! Vi aspettano sabato 21 ottobre 2017 per due visite guidate alle ore 11.30 e 15.00.



La visita dura circa 75 minuti.

La partecipazione è su prenotazione all’indirizzo: segreteria(at)retegiardinistorici.com o al numero 3398868029 in orario d’ufficio. E’ gradito un contributo libero a sostegno della campagna di raccolta fondi “Riveliamo il passato per dargli un futuro” per il restauro della villa.

