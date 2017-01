Visite guidate speciali bunker Breda per famiglie - Sabato 21 gennaio 2017

In occasione della Giornata della Memoria Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord organizza aperture e visite guidate speciali per famiglie agli ex-Bunker Breda nel Parco Nord. SABATO 21 GENNAIO 2017 ore 15:00 I visitatori parteciperanno a un incontro con un testimone diretto della Seconda Guerra Mondiale il Sig. Giuseppe Pirovano, i bambini saranno poi coinvolti in un'attività che li porterà ad immedesimarsi nei racconti appena ascoltati, seguirà una visita nei rifugi antiaerei attraverso un percorso immersivo fatto di immagini, suoni e narrazioni. Potranno partecipare un massimo di 25 bambini ognuno accompagnato da 1 adulto. Età consigliata per la partecipazione: età scolare. Ingressi: Grazie al supporto dato da Fondazione Nord Milano l'ingresso è a offerta libera. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti disponibili). In caso di disdetta si prega di comunicarlo via telefono. Iscrizioni: • Tramite mail all'indirizzo ecomuseo@eumm-nord.it; • Tramite telefono al numero 324 9598176 IMPORTANTE: LA PRENOTAZIONE E' DA CONSIDERARSI VALIDA SOLO IN CASO DI CONFERMA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI. La prenotazione dà diritto al posto fino a 5 minuti prima della partenza della visita. In caso di non presentazione da parte dell'interessato, il posto verrà attribuito alla prima persona in lista di attesa. Luogo ritrovo: presso la Cascina Centro Parco - via Clerici 150 Sesto San Giovanni I Bunker si trovano nel Boschetto GEV, dietro la Cascina Centro Parco: la guida accompagnerà il gruppo in loco. Abbigliamento: la temperatura all'interno del bunker piuttosto bassa, consigliamo pertanto un abbigliamento adeguato. Per ogni ulteriore dettaglio: ecomuseo@eumm-nord.it foto evento di Grazia Trunfio