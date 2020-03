Il Museo del Cinema riapre a Milano: tutti gli incontri previsti

Il Mic - Museo del Cinema - riapre i battenti. Dal 3 all'8 marzo in vigore un orario straordinario e visite guidate a tema per scoprire la magia del cinema.

Le visite guidate

Ogni giorno verranno proposte due imperdibili visite guidate con focus su un tema specifico: dai giochi ottici del precinema alla Milano cinematografica, dalle favole per bambini di Leo Lionni alle grandi dive del cinema muto.

Il programma della settimana

Martedì 3 marzo alle ore 11, focus sui giochi ottici del precinema e al cinema delle origini: un viaggio per scoprire insieme i giochi ottici che anticiparono l’idea di cinema, come la lanterna magica, il pantoscopio e il fenachistoscopio. Alle ore 15:30 il percorso museale si focalizzerà sulle comiche ai tempi del cinema muto, il genere di maggior successo dell'epoca, con protagonisti alcuni dei più grandi artisti che rivoluzionarono la storia della Settima Arte: Charlie Chaplin, Buster Keaton e Cretinetti, il personaggio ideato e masso in scena da André Deed.



Mercoledì 4 marzo alle ore 11 si tratterà del grande maestro Georges Méliès, regista, attore, sceneggiatore, scenografo, nonché inventore degli effetti speciali e grande mago, in un viaggio nel cinema delle origini, per svelarne i meravigliosi trucchi che hanno reso i primi film piccoli e intramontabili gioielli.

Alle ore 15:30 ci si tufferà invece nel magico mondo del Carosello, in un percorso emozionante dal pulcino Calimero a La Linea di Osvaldo Cavandoli, attraverso cimeli, tavole originali, rodovetri dei grandi autori e naturalmente la produzione video.



Giovedì 5 marzo alle ore 11 il percorso museale tratterà della città di Milano e il suo rapporto con il cinema, dalle immagini in stereoscopia di Milano degli anni Dieci del Novecento, ai set cinematografici a Milano passando per il doppiaggio di alcuni intramontabili capolavori girati nella nostra città. Alle ore 15:30 un focus tecnologico sull'interattività di cui è dotato il museo e sulle mille porte che queste applicazioni aprono agli spettatori: il museo dei sogni prende vita grazie ai tablet e agli oculus, i bozzetti diventano video, i manifesti e le lanterne magiche si animano in una visita ad altissimo tasso d’interattività.



Venerdì 6 marzo alle ore 11 si tratterà dei flipbook, libretti animati che diventano dei piccoli e preziosi film da gustare negli armadi parlanti del museo e grazie a cui è possibile vedere le prime immagini in movimento mai realizzate da alcuni maestri della Settimana Arte, fra cui Georges Méliès. Alle ore 15:30 percorso dedicato ai bambini con un tuffo nelle favole e nel creativo e coloratissimo mondo di Leo Lionni, autore di innumerevoli e pluripremiati libri per bambini, designer, grafico, art director, pittore, scultore, e illustratore.



Sabato 7 marzo alle ore 15:30 un focus dedicato alla musica nel cinema di Gianini e Luzzati, per ripercorrere la carriera di due artisti che con il loro estro hanno portato in alto il cinema d'animazione italiano.

La Festa della Donna

La settimana si chiude domenica 8 marzo alle ore 15:30 con la Festa della Donna e un appassionante viaggio nelle storie delle dive del cinema muto che hanno reso grande la Settima Arte: Lyda Borelli, Francesca Bertini, Leda Gys, Pina Menichelli e altre intramontabili grandi attrici.

L'archivio storico

Per tutta la settimana saranno anche potenziate le visite per scoprire l'archivio storico dei film attraverso un percorso reso unico dalla realtà aumentata. Il percorso permette di rivivere la magica Milano del passato, la sua storia e le sue memorie passeggiando nel tempo attraverso i filmati visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio. Le visite si svolgeranno da martedì 3 a venerdì 6 marzo con due appuntamenti giornalieri alle ore 12 e alle ore 16:30, sabato 7 e domenica 8 con un appuntamento giornaliero alle ore 16:30.

Gli orari

Il museo rimarrà aperto da martedì 3 a venerdì 6 marzo dalle ore 10:30 alle ore 18, sabato 7 e domenica 8 marzo dalle ore 15 alle ore 18.