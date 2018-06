Aperture serali per il Cenacolo: l'iniziativa

Per l’estate inizia un programma di aperture straordinarie per il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano. A partire dal mese di giugno e fino a dicembre 2018 nei fine settimana è possibile ammirare il Cenacolo di Leonardo anche in orario serale, garantendo l’accesso a 360 persone in più al giorno, per un totale di 5.040 disponibilità aggiuntive.

Grazie alla partnership tra il Polo Museale della Lombardia, istituto del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che amministra il celebre Cenacolo Vinciano, e JTI Italia, azienda parte del Gruppo JTI, viene garantito un potenziamento della fruibilità del museo.

Nelle giornate del 3 e 16 giugno, 1 e 21 luglio, 5 e 18 agosto, 2 e 15 settembre, 7 e 20 ottobre, 4 e 17 novembre, 2 e 15 dicembre, ogni prima domenica del mese (a ingresso gratuito) e ogni terzo sabato del mese, il Cenacolo Vinciano rimarrà aperto con orario continuato dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.45). L’iniziativa prevede anche tre aperture straordinarie infrasettimanali, dalle 19.30 alle 21.30, rivolte ai detenuti delle strutture penitenziarie lombarde.

Anche grazie alla collaborazione di Skira e Best Union Company S.p.A. per l’occasione il Polo Museale della Lombardia ha previsto che ogni sera siano disponibili 180 posti non prenotabili in anticipo, ma acquistabili in cassa prima della visita per un massimo 5 biglietti a persona.

Per i restanti biglietti, la modalità di accesso alla visita rimane la consueta: occorre prenotare l’ingresso al numero del call center +39 02 92800360 (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.30) o acquistare direttamente i biglietti on-line sul sito www.vivaticket.it > arte > musei > cenacolo vinciano (massimo 5 biglietti a persona).