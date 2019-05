Visite, al Parenti lo spettacolo con i volti di cartapesta

Visite, lo spettacolo con i volti di cartapesta, di Riccardo Pippa, sarà in scena al Teatro Franco Parenti dal 6 al 27 giugno.

"Dopo Sulla morte senza esagerare - scrivono dal Teatro - la giovane compagnia, guidata dal regista Riccardo Pippa, continua l’indagine su una forma teatrale che si affida al gesto, ai corpi con e senza maschere, a una parola-suono scarna e essenziale che supera le barriere linguistiche, che mira ad una sintesi per esaltare la potenza e l’espressività dei loro volti di cartapesta: in assenza di parole sono i dettagli a rivelare allo spettatore ciò che accade".

Anche in Visite come segno principale del loro fare teatro, i Gordi utilizzano delle maschere di cartapesta che amplificano la cura per il dettaglio per raccontare una piccola e delicata parabola con ironia e leggerezza. Ispirato al mito di Filemone e Bauci di Ovidio, Visite indaga la metamorfosi come segno del tempo, sguardo sul mondo, vitale necessità e dinamica scenica, e lo fa raccontando con un linguaggio originale, una storia semplice.

Tutto accade in una camera da letto, luogo intimo, aperto e appartato che contiene il tempo che passa, le stagioni della vita, i gesti quotidiani che diventano rituali, le visite degli amici, dei ricordi, dei sogni e la visita come ultimo, possibile, atto di resistenza.