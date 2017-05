Festival "Vita di strada": il 13 e 14 maggio allo Spazio Mil bolle di sapone, spettacoli di fuoco e tiro con l'arco

Sabato 13 e domenica 14 maggio lo Spazio Mil ospiterà Vita di strada, il festival che omaggia i giochi e gli spettacoli all'aria aperta.

Ad aspettare il pubblico musica, danza, arte e attività ludiche, che si svolgeranno sia nei locali del luogo che nel parco situato nell'area del Carroponte. Da mattina fino a sera adulti e bambini potranno prendere parte a diverse iniziative, accompagnati da esibizioni circensi, spettacoli di fuoco, bolle di sapone. In programma per questa edizione anche un laboratorio di tiro con l'arco, slackline e, grande novità, il "giroperformance". Per il programma completo: www.vitadistrada.it.