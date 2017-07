"Giancarlo Vitali": dal 5 luglio al 24 settembre in mostra

Dal 5 luglio al 24 settembre Giancarlo Vitali (Bellano, 1929) è protagonista della mostra Time Out, ospitata in quattro diverse sedi espositive: Palazzo Reale, Castello Sforzesco, Museo di Storia Naturale (a cura di Velasco Vitali) e Casa Manzoni (installazioni di Peter Greenaway).

A Palazzo Reale il percorso espositivo comprende 200 opere, suddivise in dieci sezioni tematiche che coprono tutta la carriera artistica di Vitali, dagli anni '40 a oggi. Al Castello Sforzesco, in sala Viscontea, un'installazione di Velasco Vitali, artista figlio di Giancarlo, affianca le incisioni del padre. Al Museo di Storia Naturale poi, il focus è su Le forme del tempo, con un insieme di creazioni realizzate da Vitali per il centenario della morte dell’Abate Antonio Stoppani, geologo e direttore del Museo di Storia Naturale dal 1882 al 1891. A Casa Manzoni infine, l'allestimento Mortality with Vitali: Father&Son, a cura del regista inglese Peter Greenaway, vuol essere una riflessione sulla vita e la morte e un'interpretazione dell'incontro tra l'artista e Manzoni