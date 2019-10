'Vi.Te.', la mostra per il 50° della strage di piazza Fontana al Carcano

Vi.Te. - Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo sarà in mostra al Teatro Carcano in occasione del 50° dell’uccisione dell’agente di Polizia Antonio Annarumma (19 novembre 1969) e della strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969). L'appuntamento è da martedì 5 novembre a giovedì 19 dicembre nel foyer del Teatro.

L'esposizione, organizzata da Fondazione Carlo Perini e Aiviter Lombardia (Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato), raccoglie su pannelli foto, articoli di giornale, testimonianze e documenti su terrorismo e stragismo. La mostra è stata fortemente voluta nel 2008 da Antonio Iosa, recentemente scomparso, gambizzato nel 1980 in un agguato delle Brigate Rosse in via Mottarone a Milano.

"Le strade delle nostre città - scrivono le vittime e i familiari di Aiviter - e anche della nostra Milano racchiudono tante storie e per alcuni di noi ci sono luoghi, assolutamente comuni per tanti, ma che ai nostri occhi ripropongono ancora alcuni dettagli che si sono fissati indelebili nelle nostre menti: il titolo di un libro caduto sui gradini, il tessuto di una giacca, il cofano di un’auto, un odore di fiori, il suono delle sirene. Ci sono angoli della nostra città che raccontano attimi di violenza che hanno avuto ripercussioni sulle vite di tanti, non solo delle vittime e dei loro famigliari. Coloro che per caso in quei momenti si sono trovati lì, che han visto, oppure solo sentito, e coloro che si sono trovati a vivere in un clima di diffidenza, di sospetto, di paura. Quegli anni che potrebbero sembrare tanto lontani invece hanno fortemente condizionato il nostro essere ed il nostro presente. Di noi tutti. E chi come noi, vittime e famigliari rappresentati da Aiviter, ha sofferto più di altri per via di quanto successo, sente l’obbligo morale di far ricordare a chi c’era e di far conoscere a chi è troppo giovane, la insensata ed inutile violenza che ha attraversato le nostre strade per oltre 40 anni, togliendo tante speranze e spezzando tanti progetti".