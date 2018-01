Vite sommerse - Personale di Claudia Strà

Comunicato Stampa



“Vite sommerse”



Mostra personale d'arte di:



Claudia Stra'



A cura di Massimiliano Bisazza



-Opening: 7 marzo 2018 dalle h 18,30 alle h 21,00

In mostra fino al 20 marzo 2018 mattino



Presso: Galleria d’Arte Contemporanea STATUTO13

Via Statuto, 13 (corte int.) – 20121 Milano



Apertura al pubblico: dalle h 11 alle h 19 dal martedì al sabato





L'artista Claudia Strà torna ad esporre in Brera in Galleria STATUTO13 e presenta un progetto molto intimo ed introspettivo: il ricordo. Esso rimanda la memoria anche alla figura materna generativa e feconda; quel ricordo che silenziosamente ci lascia accedere a una sorta di “avvallamento dell'anima” nel nostro “sentire” - da cui si evince il titolo della mostra – più sommerso.

Tutta la mostra si focalizza su un progetto di pitture su tela, acquerelli e installazioni, che è diviso in un percorso che si dipana nei tre ambienti della galleria:



All'ingresso: il tema dei “Silenzi” con evidente riferimento al tema artistico/letterario settecentesco del “Sublime”; dove cieli e montagne e spazi infiniti, grandi dirupi e la natura, acque profonde piene di vita fanno da soggetti portanti, come del resto gli spunti metaforici dei soggetti sono osservati dall' l'artista e dal fruitore che osserva tali spettacoli.

“Réverie 2” con le sue nebbie e “Sulla soglia” con cieli e montagne ci accolgono e introducono l'effetto ispirato al romanticismo artistico.



Acquerelli azzurri ci conducono nella sala più ampia, il secondo spazio dedicato all'itinerario della mostra, dove incontriamo i “Campi di lavanda a sera”, il tema della notte, del mistero dove la presenza umana risulta solo vagamente ammiccata.

A seguire, nella seconda sala dunque ci imbattiamo nella “Vita sommersa”, nella zona dedicata alla profondità della terra, che vive, dove due installazioni attirano la nostra attenzione più che mai: “Memoria di Proserpina” - una piccola ceramica che rappresenta il grembo di una donna che sa far germogliare allegoricamente le pagine di un libro - , che secondo la mitologia faceva fiorire proprio la terra, e “Potessi parlarti stasera”, un omaggio alla memoria della madre dell'artista, al tema della nostalgia e del ricordo.







Il concetto della fecondità è ripreso e approfondito ampiamente in “Terra fiorita” e “Terra libera” concludendo così la tematica in modo volutamente leggiadro.



Infine nel terzo ambiente, sotto al soppalco, ci sentiamo piacevolmente sprofondare nel tema dell' “Acqua”. Nelle opere “Sulla soglia”, “Acquitrino” , “Acque profonde” e infine “Estate” e “Metamorfosi” notiamo come la pittrice Strà sia totalmente a suo agio e come celi un atteggiamento quasi ludico, disponendo delle tonalità del verde e dell'azzurro con grande spontaneità.

Grazie a queste cromie e rimandi “sublimi” l'artista ci dona così un finale ricco di emozioni piacevoli e intimamente profonde; senza mai tralasciare l'intensità dei temi discussi in tutto il percorso della mostra.







Per informazioni:



Cell. +39 347 2265227 (mart-sab h 11/19)

info@statuto13.it

www.statuto13.it

www.facebook.com/statuto13