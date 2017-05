Vittime del dovere: studenti a scuola di legalità. borse di studio a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si è concluso con un altro grande successo il "Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza insieme per la legalità, in memoria delle Vittime del Dovere - a.s. 2016/17", rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado della Città Metropolitana di Milano. Legalità, senso civico, il rispetto delle regole e del prossimo si imparano anche sui banchi di scuola. Un lavoro intenso, costante, che l'Associazione Vittime del Dovere al fianco degli esponenti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate hanno condotto con le scuole della Città Metropolitana di Milano. La Onlus, per il secondo anno, ha proposto l'iniziativa, già insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Prefettura di Milano, la rete di scuole "Più Scuola Meno Mafia" del Miur, l'Esercito Italiano, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. I numeri di questa edizione hanno confermato l'esito positivo del progetto formativo: nove scuole Secondarie di primo e secondo grado di Milano e Provincia coinvolte, circa tremila studenti complessivi incontrati, 4 comuni interessati (Milano, Rozzano, Usmate Velate, Melegnano), 4 conferenze tenutesi presso la splendida cornice del Mi.Co. - Milano Congressi. Oltre a ricordare la storia e il sacrificio delle vittime, facendo conoscere ai giovani il ruolo delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate che quotidianamente lavorano al servizio della collettività, l'obiettivo degli incontri è stato contribuire a creare negli studenti un senso di appartenenza positivo e costruttivo nella comunità con cui condividono la loro quotidianità. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta il 29 maggio presso l'Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo Pirelli a Milano Gli elaborati premiati sono stati: POLIZIA DI STATO Premio elaborato multimediale collettivo: • ITI BAZZI MILANO - 1 A - VIDEO CYBERBULLISMO • SCUOLA SECONDARIA MONTEVERDI MILANO - 2A 3D I RISCHI DEL WEB E ISTRUZIONI PER UN BUON USO DEI DISPOSITIVI Premio elaborato artistico collettivo: • SCUOLA SECONDARIA MONTEVERDI MILANO - 3 A - MAGLIETTA LUPO ARMA DEI CARABINIERI Premio elaborato grafico collettivo: • I.C. VIA MAFFUCCI MILANO - PIEGHEVOLE - 3 A • I.C. VLE LIGURIA ROZZANO - 2 D - BUONO e ZAGARIA GUARDIA DI FINANZA Premio all'elaborato testuale singolo • SCUOLA MILITARE TEULIE' - Tema Guardia Finanza svolto dall'allieva Vacca Margherita Chiara Un particolare riconoscimento è stato poi conferito alla Scuola militare Teuliè per l'ampia ed entusiastica partecipazione alla manifestazione.