"Viva L'italia": dal 22 febbraio al 18 marzo all'Elfo la pièce sulle morti di Fausto e Iaio

Viva l'Italia, lo spettacolo che racconta dell'uccisione di Fausto e Iaio, torna al Teatro Elfo Puccini dal 22 febbraio al 18 marzo 2018.

L'opera, tratta dal testo di Roberto Scarpetti, narra della morte dei due studenti Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, ammazzati con otto colpi di pistola il 18 marzo 1978, in via Leoncavallo, a Milano. L'omicidio fu rivendicato da estremisti di destra, ma non vennero mai individuati i mandanti o gli esecutori del delitto.