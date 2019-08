'Viva Las Vegan': domenica "un giorno di cose belle dal mondo veg", gratis

"Essere vegani significa fare parte di un mondo pieno di sfaccettature, che molti di noi non conoscono e che abbiamo deciso di imparare assieme in questa domenica d'agosto, facendo una festa". Così gli organizzatori presentano Viva Las Vegan - Un giorno di cose belle del mondo vegano​, di ritorno al Circolo Arci Magnolia domenica 25 agosto.

Dalle 12 alle 23 l'iniziativa organizzata in collaborazione con Essere Animali e Vita da Cani Onlus propone stand gastronomici, incontri, musica e laboratori. L'ingresso sarà come sempre gratuito.

"Molti pensano sia una moda, un passaggio o che sia solo un momento, poi passerà. Noi abbiamo imparato in questi anni che essere vegani sia un processo lungo, complicato, che va ben oltre le mode del momento e va anche oltre la semplice alimentazione: essere vegani oggi vuol dire molte cose. Molte cose che tanti di noi ancora non sanno, per questo abbiamo deciso di impararle assieme facendo una festa in questa domenica di luglio", scrivono gli organizzatori a proposito dell'evento.