Vna lira di e con Gaia Baggio

Nella giornata internazionale della donna, un toccante monologo scritto e interpretato da Gaia Baggio che racconta del documentario “Processo per stupro” , divenuto nel 1979 la prima testimonianza televisiva di un processo di violenza contro le donne. Fiorella è la donna violentata, Tina Lagostena Bassi l’avvocato che la difende, “l’avvocato delle donne”. E tutto intorno il circo di avvocati difensori, parenti, pubblico.

Sono Fiorella e Tina a parlare. L’una raccontando la violenza subita che continua con l’iter processuale che la trasforma da vittima ad imputata. L’altra che afferma “Io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza». Entrambe rifiuteranno il risarcimento di milioni di lire, chiedendo simbolicamente “Una lira”. In silenzio, lo sguardo dignitoso e consapevole. Un silenzio ed uno sguardo che toccano l’anima.Da non dimenticare.