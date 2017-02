La voce di goliarda sapienza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Goliarda Sapienza (1924-1996) è stata attrice di teatro e di cinema, poetessa e scrittrice. Figura importante e protagonista, suo malgrado, delle vicende del panorama culturale del secondo Novecento italiano. È stata capace di coniugare la sua arte con una tensione vitale, una "vita di vite" piena, costante e appassionata, declinata in un modo del tutto peculiare, così com'è originale tutta la sua opera. Goliarda Sapienza possedeva una personalità poliedrica da «intellettuale off», definita oggi eccentrica ed eretica per il suo tempo. A vent'anni dalla morte, ad agosto 2016, La Vita Felice pubblica una nuova monografia: "Goliarda Sapienza: una voce intertestuale" di Alessandra Trevisan. L'autrice, dopo cinque anni di studio e approfondimento, tenta una differente e rinnovata ricognizione critica sull'autrice. La cronologia odierna svela, infatti, un'intertestualità inedita, che deve essere letta - soprattutto, ma non solo - alla luce della raccolta poetica "Ancestrale", dei racconti di "Destino coatto", e dei testi di "Tre pièces e soggetti cinematografici". Ripercorrendo la biografia di Sapienza tracciata grazie a documenti inediti, e successivamente entrando nei testi si ritesse la trama di un'esistenza plurima, vitale e libera, presentata seguendo un itinerario artistico che trova fondamento nella voce come strumento primo di scrittura, e perciò imprescindibile nell'approccio all'opera tutta. La presentazione del libro martedì 7 marzo alle 18.30 a COLIBRì. Intervengono l'autrice Alessandra Trevisan e Diana Battaggia (La Vita Felice edizioni)