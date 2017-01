Voci legate a un filo - Concerto per Ivan Puleo VAULT 31 Via Cadore 31 - Milano ☎ 02.8397 8636 Ingresso 5 euro Dopo le emozionanti serate dello scorso anno tenutesi a Milano e a Roma torna Voci legate a un filo. La seconda stagione della serata evento dedicata ad Ivan Puleo, giovane appassionato di musica prematuramente scomparso nel luglio del 2015 si terrà il 2 febbraio prossimo alle 21,30 al Vault 31, via Cadore 31 Milano. Ad alternarsi sul palco saranno 12 artisti di generi differenti accomunati dall'incontro speciale che ognuno ha avuto con Ivan e che ha segnato il loro percorso artistico. Dodici voci diverse con un cuore che batte all'unisono, il battito di emozioni nate da un incontro per tutti intenso ed unico. Un filo che intreccia ed unisce persone che iniziano a conoscersi grazie a una voce che racconta loro delle altre, un filo lungo chilometri fatto di incontri casuali, di provini suonati alla chitarra e poi diventati canzoni, di concerti in giro per l'Italia. Ad alternarsi sul palco del Vault 31 saranno: Alessandro Alia, Roberta Carrieri, Raffaella Destefano, Patrizia Di Malta, malamela, manupuma, Nicoletta Noè, Francesca Romana Perrotta, Cassandra Raffaele - Official Fan Club, Marian Trapassi, Sara Velardo. Voci legate a un filo ha il duplice obiettivo di riunire sullo stesso palco gli artisti con cui Ivan ha collaborato e che amava al fine di celebrare la sua passione per la musica e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Una serata senza dubbio unica nel suo genere che emozionerà coloro che conoscevano Ivan e che stupirà anche coloro che non lo conoscevano e che parteciperanno per il semplice gusto di vedere riunite sul palco tante voci così diverse ed uniche nel loro genere. L'incasso della serata sarà devoluto al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dove Ivan era in cura. CONTATTI: LeSeb - Barbara Calzavara info.leseb@gmail.com Semisuona - Vanessa Falcone semisuona@gmail.com