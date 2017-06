Vodun - Il trio afro / rock / stoner a rozzano (mi) il 20 giugno 2017

Dopo il successo del loro primi mini tour italiano, gli inglesi Vodun tornano in Italia per altri tre imperdibili show nel mese di giugno di cui la prima tappa è a Rozzano (MI) il 20.



Un mix incredibile di rock, musica tribale, psichedelia, riff potenti e batterie martellanti. Oya, The Marassa e Ogun sono pronti per farvi ascoltare il loro sound primordiale.



La band sarà in Italia pochi giorni dopo l'importante partecipazione all'Hellfest, tra i maggiori metal festival mondiali; si parte appunto dal Circolo Svolta di Rozzano (MI) il 20 giugno, passando per il Rock Town di Cordenons (PN) fino al Blah-Blah di Torino.



Online il trailer del tour -> http://bit.ly/2nGHhN9



La band promuoverà il suo ultimo album "Possession" uscito pochi mesi fa per Riff Rock Records, da cui è tratto il video di "Bloodstones" che da il nome al nuovo tour dei VODUN che toccherà anche Germania, Olanda, Spagna oltre alla già citata Francia.



Bloodstones - Official Video -> https://youtu.be/HgTY1rVyjuw



VODUN - BLOODSTONES EUROPE TOUR - Italian Shows



Martedì 20.06 @ Circolo Svolta, Rozzano (MI)

Evento FB -> https://www.facebook.com/events/1222369794546196/

Ingresso: 5€

Opening Act: Slut Machine





"Vodun's album POSSESSION sent more than a few shockwaves through the Noisey office with its offbeat blend of hefty stoner doom, low slung blues, heavy rock, and West African spiritualism." - Noisey, Vice



"Like Aretha fronting Royal Blood after imbibing ayahuasca... unearthly, neck-snapping melange of Afro-beat, RnB and death metal..." - Mojo Magazine



Walk with the VŌDŪN!





www.baganarock.com

www.vodunband.com