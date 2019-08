"Vogue for Milano": il 12 settembre torna la nuova edizione della "Vogue Fashion’s Night Out"

"Vogue Fashion’s Night Out", rinominata dal 2017 Vogue for Milano, torna in città il 12 settembre, e lo fa nelle principali vie del centro: da Corso Vittorio Emanuele alla Galleria Del Corso, dalla Galleria Passarella alla Galleria Pattari, fino a Via Montenapoleone, Via Orefici e Via Dei Mercanti.

Il format

Non solo l’apertura straordinaria dei punti vendita, quella prevista durante la serata del 12 settembre, ma anche numerose iniziative tra cui una live performance musicale gratuita visibile al pubblico da piazza Duomo, una caccia al tesoro e speciali installazioni dedicate al potere delle parole.

L'evento

Ancora in fase di definizione, come si legge sul sito ufficiale, l'edizione del 2019 sarà un vero e proprio evento mediatico di grande visibilità presso la community del brand "che conta oggi sui social media oltre 6 milioni di fans".

Tra percorsi esperienziali, installazioni e performance di artisti, la manifestazione darà vita anche al nuovo format "The Vogue Italia Street Party".

Il programma è in fase di definizione: per rimanere aggiornati si consiglia di visitare il sito dedicato.