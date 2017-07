I volontari dico no alla droga fanno prevenzione dalla zona Navigli alle Colonne di San Lorenzo

Milano 27 Luglio - a partire dalle ore 20:00 i volontari di Dico No alla Droga hanno distribuito migliaia di copie dell’opuscolo La Verità sulla Droga percorrendo l’area che va dai Navigli alle Colonne di San Lorenzo. L’iniziativa è parte della campagna di prevenzione ispirata alle scoperte dell’umanitario L. Ron Hubbard, che ha sempre avuto a cuore tutte quelle attività indirizzate a debellare questo “cancro della società” chiamato droga.



Per tutta la serata i volontari hanno distribuito gratuitamente La Verità sulla Droga, uno strumento informativo, efficace e di facile comprensione nel quale sono definiti i vari tipi di stupefacenti e i loro effetti compresi quelli causati dall’abuso di alcool. Sono stati in molti coloro che hanno apprezzato, complimentandosi per l’iniziativa e si sono poi soffermati a leggere l’opuscolo. I volontari, mentre distribuivano, non hanno potuto fare a meno di notare le innumerevoli bottiglie di alcol abbandonate ovunque, tristissimo indice dei “gravi malesseri” della nostra società, che ha portato alla scelta di distrbuire anche lo specifico opuscolo sull’alcol.



... ma l’alcol è una droga? Dall’opuscolo si legge:” È classificato come un sedativo, che significa che rallenta le funzioni vitali: ne risultano farfugliamento, movimenti instabili, percezioni disturbate ed un’incapacità di reagire velocemente. E per quanto riguarda il modo in cui incide sulla mente, è una droga che riduce la capacità di pensare razionalmente e distorce la capacità di giudizio. A seconda di quanto se ne prende e della condizione fisica della persona, l’alcol può causare sonnolenza, vomito, diarrea, mal di testa, difficoltà respiratorie, capacità di giudizio alterata, anemia, amnesia temporanea e perdita di conoscenza.” ...



Purtroppo questo problema si va a sommare al già esistente causato dalle altre sostanze, infatti dal rapporto 2016 dell’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) si legge che “250 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha fatto uso di sostanze stupefacenti nel 2014. Circa 29 milioni di persone soffre di disturbi legati all’uso di queste sostanze. 11.7 milioni di persone assume droga per via endovenosa e i dati del 2014 mostrano che 1,6 milioni di persone tossicodipendenti è affetta da HIV. Malattie di questo tipo gravano pesantemente sulla sanità pubblica, sia in termini di prevenzione che di trattamento e cura dei disturbi legati all’uso di droga.



Questa è la ragione per cui i Volontari di Dico No alla droga hanno deciso di intervenire con ulteriori attività aggiungendo in calendario altri appuntamenti nelle varie aree di Milano con la prevenzione attraverso la corretta informazione.



Li rivedremo a percorrere nuovamente questa stessa zona il prossimo 10 Agosto nella speranza che questo possa essere di supporto alle tante altre iniziative in corso da parte di associazioni ed enti istituzionali che hanno a cuore questo problema svolgendo un grande lavoro in prima linea ogni giorno.



Per richiedere copie gratuite dell’opuscolo La Verità sulla Droga si puo’ scrivere a: diconoalladroga@gmail.com

Gallery