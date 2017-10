Domenica 8 ottobre: volontariato nel bosco all'Oasi di Vanzago

Domenica 8 ottobre WWF invita i cittadini al Bosco di Vanzago (MI) per svolgere attività di volontariato.

I partecipanti potranno aiutare nell'attività di manutenzione per favorire la crescita delle nuove piantine messe a dimora. 40 i nuovi ettari di bosco creati negli ultimi anni, che è necessario proteggere dall'azione dei caprioli con piccoli e semplici interventi. Alle 15 in programma anche un'escursione facoltativa all'interno dell'oaesi (da 4 a 10 euro).

Appuntamento in via Tre Campane, 21, a Vanzago. Prenotazione obblicatoria: boscovanzago@wwf.it. Gli organizzatori ricordano che tutta l’area della riserva naturale non è possibile introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione (qualora si volessero lasciare in affidamento per il tempo dell’escursione contattare Code Diverse asd al 3488947605).