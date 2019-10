Il Giappone a Milano: a ottobre due mostre sul Sol Levante

Ben due mostre sul Giappone proporranno ai milanesi un'avventura alla scoperta del Sol Levante. Accadrà al Mudec dal 1° ottobre al 2 febbraio, quando esporranno 'Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone' e 'Quando il Giappone scoprì l’Italia. Storie di incontri (1585-1890)'.

In parallelo ai due percorsi espositivi si terrà anche una serie di incontri a cadenza mensile, a partire dalla conferenza 'I due volti del Giappone: dalla modernità al cuore dello zen', promossa Kel 12 e National Geographic Expeditions, in programma il 4 ottobre. La serata - aperta a tutti, su prenotazione e gratis, in programma dalle 19:30 - vedrà presente il giornalista Marco Restelli.

L'incontro del 4 ottobre, scrivono gli organizzatori, "sarà un’occasione per approfondire la conoscenza di questo Paese romantico e tecnologico, tradizionalista e d’avanguardia, con sorprendenti angoli di natura. Si parlerà di armonia di paesaggio e di filosofia zen, di meditazione e di giardini. Si viaggerà tra le città: Tokyo, Kyoto con i suoi mille templi buddhisti e santuari shintoisti, ma anche un’altra capitale storica del Giappone, Nara, antico centro del Buddhismo, oggi città slow, avvolta dalla foresta e con i cervi che girano per le strade. E poi le esperienze consigliate a chi

sogna un viaggio nel Paese del Sol Levante: dai bagni nelle sorgenti termali, gli onsen, al soggiorno nei ryokan, le locande tradizionali con pareti di legno e carta di riso, il tatami e il futon, all’esperienza spirituale degli shokubo, i monasteri che offrono ospitalità e la possibilità di condividere con i monaci pratiche, cerimonie e aspetti di vita quotidiana propri della visione orientale".

Per i partecipanti alla conferenza 'I due volti del Giappone: dalla modernità al cuore dello zen' l’ingresso alle mostre 'Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone' e 'Quando il Giappone scoprì l’Italia' è scontato a 12 euro.