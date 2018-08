Lo spettacolare wakeboard all'Idroscalo: arrivano i campionati europei

Dal 12 al 19 agosto 2018 all’Idroscalo, presso Wakeparadise Milano, uno dei più grandi impianti europei per la pratica del Wakeboard, si terranno i Campionati Europei (Europe, Africa and Middle East, EAME) di Cable Wakeboard. Il Wakeboard è una disciplina della Federazione italiana sci nautico, wakeboard e surf (FISW) e si pratica con una tavola in acqua.

Il cable è la struttura dove praticare il wakeboard in alternativa al traino con imbarcazione. Ai Campionati Europei sono attesi 250 atleti da 15 nazioni diverse, con categorie giovani a partire dai 12 anni. La gara consiste in un giro completo dell’impianto nel quale ogni atleta cercherà di fare la sua migliore run, usando le rampe galleggianti ed eseguendo airtricks (salti eseguiti dall’acqua utilizzando la tensione del traino). Ogni run sarà valutata da una giuria che determinerà la classifica. La nazionale italiana è molto competitiva, dopo aver ottenuto un secondo posto a squadre nei mondiali 2017 in Messico.

Due tra gli atleti più competitivi Maurizio Marassi e Riccardo De Tollis sono residenti a Milano e si allenano proprio nella struttura dell’Idroscalo. Italiano è anche il campione del mondo della categoria seated (seduti, per atleti disabili) Emanuele Pagnini, che proprio a Milano un mese fa ha tenuto il primo corso in italia di avviamento al Wakeboard per disabili. Wakeparadise Milano è gestito da Ludovico Vanoli, ex atleta e ora allenatore della squadra nazionale. Programma : domenica 12 dalle 17 alle 19 cerimonia di apertura.

Da lunedì 13 a mercoledì 15 agosto qualificazioni, LCQ e finali categorie youth e senior. Giovedì 16 agosto cerimonia di chiusura categorie youth e senior e cerimonia di apertura categoria Open. Da venerdì 17 a sabato 18 agosto qualificazioni e finali open championshios, premiazioni e cerimonia di chiusura. Domenica 19 agosto safety day, partenze dalle 16.

Ingresso Testata Sud, impianto Cablewakeboard.