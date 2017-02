L'8 marzo visite guidate gratuite al Wall of Dolls per la Festa della Donna

L'8 marzo, Festa della Donna, al Wall of Dolls, sono in programma visite guidate gratuite a cura di artisti, designer e stilisti, per scoprire la storia delle bambole che "lo abitano".

Al muro, allestito per ricordare tutte le donne vittime di violenza e omicidio, la presentatrice Jo Squillo introdurrà inoltre il libro Le donne e il dolore, di Eleonora Giovannini, e l'opera a cui si ispira, realizzata dal fotografo Giuliano Grittini.