Mostra fotografica di Giovanni Candida Walls of Milano 12 anni di street art a Milano Dal 12 luglio al 9 agosto 2018 Casa Museo Spazio Tadini via Niccolò Jommelli, 24 Milano La fotografia di Giovanni Candida, in arte, Walls of Milano, racconta la street art nella veste di fotografo “ufficiale” della maggior parte degli arstisti da strada di Milano e delle loro crew. Da 12 anni “vive” con loro, prevalentemente di notte, ma anche di giorno, a raccontare le loro storie, le loro evoluzioni e tracce stilistiche, la loro passione per ridisegnare tratti di periferia degradata, ma anche zone centrali della città dove la Street Art è riuscita a conquistarsi un ruolo ufficiale. La mostra presenta diversi percorsi che raccontano luoghi della città che si sono trasformati nel tempo con l’intervento di vari artisti, che documentano il lavoro impegnativo e difficile di questi “artigiani dei muri” – come li definisce Giovanni –, racconta di personaggi, dell’uso del colore e delle sue evoluzioni tecniche. La mostra dunque non si presenta come una carrellata di opere di street fotografate, ma guarda anche i dettagli e i contorni, è un insieme di racconti che permettono al visitatore di entrare nel back stage. “Quando, nel 2006, ho iniziato a scattare foto dei muri di Milano, non avrei mai immaginato che la street art sarebbe diventata la grande passione della mia vita – racconta Giovanni Candida, soprannominato dagli Street Artist, Walls of Milano - Senza fotografia, senza immagini, sin dai suoi inizi negli anni ’70, gran parte di quest'arte non esisterebbe proprio. L’aver documentato con costanza questo movimento artistico, in un contesto preciso e geograficamente connotato, permette non solo di godere della bellezza delle opere, ma anche di mantenerne memoria laddove, per sua stessa natura, la street art è effimera. Ho costruito un archivio di immagini che custodisce la street art milanese; una documentazione lunga 12 anni che continua ad evolversi ed arricchirsi giorno dopo giorno. Col tempo WallsOfMilano, con le sue mostre e la relativa pagina FB ( www.facebook.com/wallsofmilano), è diventato un punto di riferimento della street art milanese”. Casa Museo Spazio Tadini Apertura della mostra al pubblico il 12 luglio alle ore 18.30 (ingresso su invito e a pagamento) Orari: da Mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 19.30 e domenica dalle 15 alle 18.30 Ingresso 5 euro con visita guidata a richiesta gratuita anche nella sezione di mostra permanente dedicata a Emilio Tadini. Ufficio stampa Casa Museo Spazio Tadini Melina Scalise ms@spaziotadini.it