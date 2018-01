Walter Ricci Quartet in concerto: l'11 marzo al Blue Note

Walter Ricci Quartet suonerà per il pubblico del Blue Note domenica 11 marzo.

Sul palco il giovane artista partenopeo che dà il nome alla formazione - per l'occasione al piano oltre che alla voce - insieme a Michele Bianchi, musicista versatile ed elegante alle chitarre, Daniele Sorrentino, al basso, e Lorenzo Tucci, alla batteria.

In repertorio standard, reinterpretati, dei maestri del passato: da I Only Have Eyes for You e The Door is still Ope to My Heart a classici italiani come Ciao Ciao Bambina. Per il concerto sono in programma anche brani originali e improvvisazioni.