21 ottobre 2017

Ore 17.00 – 18.30



Palazzo delle Stelline

Corso Magenta 61

20123 Milano



Informazioni:

http://www.festivalcrescita.it/wp-content/uploads/2017/03/programma_milano_2017.pdf

press@wowoffice.it



“Water Brands. Perchè le aziende dovrebbero interessarsi di emozioni, oralità e localismo 4.0?” Ci sono aziende (vecchie e nuove) aperte alla condivisione continua e connesse con le ricchezze del territorio? Sono 'responsive' pur mantenendo una matrice valoriale consolidata? Formate ed informate in tempo reale, sono votate ad un "WE Rationing" e capaci di gestire le contraddizioni che spesso vedono contrapposte innovazione tecnologica e recupero della tradizione? C'è una via italiana all'economia del 'noi'. In quest’incontro si parlerà di oralità, emozioni e di localismo 4.0 in azienda e non solo in una conversazione attorno ai temi del libro di Fabrizio Bellavista, partner Emotional Marketing Research e Luisa Cozzi, digital PR “La logica del fluire. Che mercato saremo”.

Interverranno, oltre a Fabrizio Bellavista e Luisa Cozzi, Alessandro Donadio, HR Innovation Leader PwC; Cinzia Marulli Ramadori, sinologa e poetessa; Massimo Soriani Bellavista, founder 'Creattività'; Massimo Giordani, vice presidente Associazione Italiana Sviluppo Marketing e l’Hub UmanitAumentata. Vi sarà poi un ampio spazio di condivisione con la platea.

Il Festival della Crescita (un grande evento itinerante, al suo terzo anno consecutivo) è un progetto curato e realizzato da Future Concept Lab e dal sociologo Francesco Morace con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello sviluppo per una crescita felice e possibile del 'Sistema Italia'.

Lungo tutto sabato 21 ottobre il focus verterà sulla comunicazione e le frontiere del marketing, dei linguaggi e delle relazioni.