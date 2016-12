Wax Tailor live: il 7 aprile al Magnolia

Venerdì 7 aprile Wax Tailor sarà protagonista di un'esibizione dal vivo al Circolo Arci Magnolia.

Jean-Christophe Le Saoût, in arte Wax Tailor, è un deejay e produttore francese considerato tra i principali esponenti dell'electro hip hop e del downtempo. La sua carriera inizia nel 2004 con Que Sera, Where My Heart's At e Lost The Way. Come evidenzia il suo album del 2005 Tales of the Forgotten Melodies il suo stile è caratterizzato da un mixaggio di hip hop, downtempo e trip hop con pezzi estratti dai film.