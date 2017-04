"Milano Spring Parade - We Are": il 7 maggio all'Idroscalo hip hop e skating, gratis

Milano Spring Parade torna nella cornice dell'Idroscalo domenica 7 maggio 2017 sotto il nome di We Are.

Dalle 11 alle 15 il palco sull'acqua ospita un concorso dedicato a danza classica, moderna e contemporanea; mentre dalle 15 alle 19 accoglie l'iniziativa centrale della manifestazione, We are, gara coreografica di hip hop a montepremi, che vede la partecipazione tra la giuria di Mnais Around, Virality, Bandits Crew Italy e #Calypso Urban Theor.

Per tutta la giornata in programma anche sessioni aperte di contest acrobatico allo Skate Park, street food con specialità italiane e un'area espositiva con stand su prodotti per la danza, campus estivi e fotografia.