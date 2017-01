Il 21 e il 22 gennaio "Weekend per bambini" ai Bagni Misteriosi

Sabato 21 e domenica 22 gennaio ai Bagni Misteriosi si terrà Weekend per bambini.

Si inizia il 21 con un laboratorio di pattinaggio creativo a cura di Marta Bravin, per chi vuole sperimentare fluttuando nello spazio (rivolto a chi ha una minima conoscenza del pattinaggio; dalle 12 alle 13 laboratorio per atleti, dalle 14 alle 15 per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, dalle 16 alle 17 per bimbi dai 5 ai 7 anni, prezzo 15 euro). Inoltre dalle 14 alle 18 nella Stecca dei Bagni Misteriosi: La bottega del dono, fiabe su misura inventate al momento e trascritte su carta pregiata (accesso libero con biglietto per i Bagni Misteriosi, prezzo per fiaba 15 euro); e La bottega delle ombre, foto speciali con ombra incorporata (accesso libero con biglietto per i Bagni Misteriosi, prezzo per foto 10 euro).

Si prosegue il 22 con Due case, un viaggio alla scoperta del mondo, lo spettacolo per bambini dai 6 anni che racconta dell'incontro con l'ignoto (ore 16, bambini da 5 euro, adulti da 7 euro).