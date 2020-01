Weekend tutto da ridere a zelig con “zibaldoria” di Sergio Sgrilli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Weekend tutto da ridere al teatro Zelig di Milano (viale Monza, 140) con Sergio Sgrilli e il suo spettacolo “Zibaldoria” (venerdì 31 gennaio, ore 21, ingresso 18 euro) e Fausto Solidoro con Andrea Carlini in “Sempre meglio che lavorare” (sabato 1° febbraio, ore 21, ingresso 15 euro). In "Zibaldoria" musica e comicità - con sketch inediti e un omaggio alla musica d’autore – saranno protagonisti sul palco di viale Monza con Sergio Sgrilli e la partecipazione di Alessandro Ducoli e Valerio Gaffurini e il duo La Bocca (Alessandra Lancini e Gianfranco Riva). In scena si alterneranno tre gruppi musicali che si esibiranno prima singolarmente e poi in una band completa con tastiera, batteria, basso, chitarra e tre voci. E senza perdere le loro identità “si mettono al servizio del pubblico proponendo brani originali e una selezione di “tesori” della musica italiana e internazionale”. Sabato 1° febbraio, sul palco i comici Fausto Solidoro e Andrea Carlini protagonisti di “Sempre meglio che lavorare” un alternarsi ritmato di dialoghi comici che hanno come effetto quello di prendere in giro sé stessi e tutta una generazione ovvero quella dei quarantenni di oggi, troppo cresciuti per considerarsi ancora giovani e troppo giovani per potersi considerare pienamente adulti, in costante ricerca di una propria identità ma con un’unica grande certezza fra le mani: stare sul palco è “Sempre meglio che lavorare”. I due comici condividono la scena spalleggiandosi a vicenda con l’intento di dare voce a tutti i loro personaggi, da Bear Teddy a Marìo De Janeiro (Zelig Arcimboldi), passando dal Grillino (Zelig Uno) al Calciatore in Cina (Colorado) piuttosto che dal Cervello in fuga che rimpiange l’Italia e l’Attivista Seriale che non perde occasione per protestare contro non si sa bene che cosa. “Il pubblico in sala è pregato di non spegnere i telefonini”. Programmazione completa su www.areazelig.it