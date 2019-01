Cosa fare a Milano dall’1 al 3 febbraio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dall’1 al 3 febbraio:

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: concerto di Benji & Fede, il duo pop più conosciuto d’Italia, al Fabrique (venerdì); Ermal Meta in concerto al Teatro degli Arcimboldi (sabato); il Festival dell’Oriente a Fiera Milano City, tra workshop, danze e stand dedicati (tutto il week-end); Cosmo in concerto al Mediolanum Forum (sabato); Domenica al Museo, iniziativa che permette di visitare numerosi musei e siti archeologici gratuitamente (domenica).

Concerti e serate

Numerose le serate e i concerti del week-end: i Good Charlotte all’Alcatraz per la promozione del nuovo album “Generation RX” (domenica); i Tiromancino al Teatro degli Arcimboldi insieme all’”Ensemble Symphony Orchestra” (domenica); concerto di musica revival e party Damn Spring! allo Spirit de Milan (venerdì).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: Writers, gli scrittori si raccontano, manifestazione ai Frigoriferi Milanesi che avrà come filo conduttore la luna, nel 50esimo anniversario dello storico sbarco di Neil Armstrong (tutto il week-end); la Fiera di San Biagio a Magenta, tra piatti tipici e la benedizione della gola come da tradizione (domenica); la mostra dedicata a Paolo Grassi a Palazzo Reale (tutto il week-end); Artivismo, l’arte del dissenso, la personale dell’artista Cristina Donati Mayer allo Spazio Ex Fornace (tutto il week-end); Kiss The Frog al Politecnico, con 50 rane coloratissime di Cracking Art (tutto il week-end).

E ancora: il corso di disostruzione pediatrica al Teatro Fondazione Cariplo (sabato); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

I week-end di Milano sono sempre più ricchi di manifestazioni: Olio Officina Festival a Palazzo delle Stelline, dedicato alla cultura dell’olio (venerdì e sabato); Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla realtà virtuale i resti del Titanic nei fondali marini (sabato e domenica); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).