Cosa fare a Milano dall'1 al 3 giugno

Cosa fare a Milano nel week-end dall'1 al 3 giugno?

(Strawoman)

Domenicalmuseo torna ad aprire gratuitamente dodici sedi espositive della città; In un bosco vestito di lucciole invita tutti all'Oasi di Vanzago (MI) per un'escursione notturna (sabato); e Festa del Giappone porta gyoza, manga e ramen al Magnolia (domenica).

Manifestazioni

Con Strawoman si torna a correre da piazza del Cannone per dire no alla violenza sulle donne (domenica); mentre con Radio City Milano, sempre in piazza del Cannone, si ascoltano i deejay, i giornalisti e i conduttori più amati delle radio (tutto il week-end).

Mercatini e sagre

Garage Market delle Gemelle è ancora alla Balera dell'Ortica con tanti articoli di seconda mano e la tradizionale Sagra delle fave (domenica); intanto Il bagagliaio porta a Novegro occasioni e oggetti usati esposti direttamente nel retro delle auto (domenica).

La Sagra delle ciliegie riempie il centro di Motta Visconti (MI) di bancarelle cariche di frutta (sabato); e la Sagra della Bufala torna a Cologno al Serio (BG) con menù ad hoc e serate danzanti (tutto il week-end).

Concerti

J-Ax e Fedez salgono sul palco di San Siro in occasione de La finale, chiusura del tour Comunisti con Rolex (venerdì); nel frattempo Ellen Allien si esibisce per il pubblico del Magnolia (venerdì); mentre A night for Chet Baker omaggia il leggendario trombettista con l'esecuzione dei suoi brani dal vivo, al Carroponte (domenica).

Serate

Bentornati a Woodstock inaugura il Carroponte con una serata di musica anni '60 e '70 (venerdì); la Balera dell'Ortica riapre per la bella stagione tra balli e musica dal vivo (venerdì e sabato); Elettrocinematica anima il Parco Industra Alfa Romeo con un party gratuito (sabato); e Pezzi da '90 torna al Magnolia con i migliori brani di due decenni fa (sabato).