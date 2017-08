Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dall'1 al 3 settembre?

(Pinacoteca di Brera, da pixabay.com)

Per un piacevole rientro dalle vacanze vi suggeriamo: l'apertura gratuita di molte strutture espositive in occasione di #Domenicalmuseo; la grande festa di riapertura dell'Ippodromo di San Siro, Spritz Night (sabato, gratis); il festival anni '50 ospitato al Parco Nord, Pleasantville; e il concerto inaugurale di MiTo SettembreMusica 2017 (domenica). Per le famiglie ricchissima la proposta dell'iniziativa Bimbi al Castello, tra laboratori creativi e attività ludiche (domenica).

Sagre

Nella Villa Zoja di Concorezzo (MB) specialità culinarie dell'Abruzzo e intrattenimento in occasione della Sagra abruzzese. A Lomellina (PV) menù speciali, visite guidate e serate danzanti per la Sagra della lumaca. A Paderno Dugnano (MI) piatti a base di prodotti ittici con la Sagra del pesce. A Chiavenna (SO) degustazioni di vini, salumi e formaggi per la Sagra dei Crotti.

La Fiera di San Rocco porta alla Villa Litta di Lainate (MI) street food, la Fattoria degli animali e un villaggio country. La festa popolare Madonna della Campagna torna a Seregno (MB) con piatti brianzoli, pony e sfilate contadine. E infine il Palio Dl'Urmon prosegue a Robbio (PV) con sfilate storiche, una risottata e la tradizionale Corsa delle Carriole.

Concerti

All'Auditorium di Milano Un Último Adiós a Paco omaggia l'iconico chitarrista Paco De Lucia, tra flamenco e musica sinfornica (sabato). Parco Tittoni ospita Elio e le Storie Tese con il loro Tur 2017 (sabato). Al Carroponte Levante canta i suoi brani più celebri e le tracce del suo ultimo disco Nel caos di stanze stupefacenti (sabato).

Serate

In occasione del Gran Premio di Formula 1, al Bar Bianco si festeggia con Open Air Party (sabato). Social Music City torna allo Scalo di Porta Romana proponendo una serata in compagnia del deejay svizzero-cileno Luciano (sabato). La serata del Toilet Donna Summer arriva per l'ultima volta al Parco Forlanini con Closing Party (sabato, ingresso gratuito). Il madrileno Oscar Muler è al Dude Club per Funk You Night (sabato). All'Alcatraz si prolunga l'estate con Big Schiuma Party (sabato). Mentre La domenica elettronica del Magnolia presenta mercatini, musica e street food a ingresso gratuito.