Concerti, barche sul Naviglio e tanto altro: cosa fare a Milano dal 10 al 12 gennaio

Cosa fare dal 10 al 12 gennaio?

Il week-end accoglie numerose iniziative musicali, alcune davvero imperdibili: si inizia con l'emozionante concerto con il grande direttore d’orchestra Ezio Bosso al Conservatorio (domenica) e con le prove aperte al pubblico (venerdì e sabato); si continua con il concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum, per il suo nuovo tour italiano (sabato e domenica); il secondo appuntamento della Stagione Sinfonica della Scala con il concerto del Maestro Gianandrea Noseda (venerdì). Per i più golosi: la sagra della pasta cacio e pepe alla Bocciofila Martesana (venerdì).

Concerti e serate

La musica sarà la vera protagonista del week-end, con il concerto tributo ai Pink Floyd, eseguito dai Big One, al Blue Note (venerdì); un concerto dedicato al grande Fabrizio De Andrè al Live Music di Trezzo sull’Adda, con la musica dei “Faber is Back” e una mostra dedicata (venerdì); la serata in onore di Fabrizio De Andrè al Centro Internazionale di Quartiere, con oltre 40 brani da cantare e una cena a base di piatti tipici genovesi (sabato). Infine: il concerto di pianoforte con il talentuoso Francesco Granata alla Società Umanitaria (domenica).

Tutte le offerte per i lettori di MilanoToday

Spettacoli al circo, musical ma anche relax alle terme: sono numerose le offerte per i lettori di MilanoToday, con biglietti super scontati anche del 50%. Scoprili tutti.

Gratis

Incontri con musicisti, navigazioni sul Naviglio e mostre la faranno da padrone tra gli eventi gratuiti in città: ultimo week-end della mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (tutto il week-end); primo week-end, invece, della mostra fotografica Un mondo dentro alla Basilica di Sant’Ambrogio, dedicata alla vita delle monache di clausura (tutto il week-end).

Tra i nuovi appuntamenti: l’incontro con Brunori Sas presso la Casa degli Artisti, in occasione dell’uscita del suo nuovo album (venerdì); la benedizione delle barche in Darsena, con partenza dai pontili della Canottieri San Cristoforo e passaggi gratis (sabato).

Ancora: la mostra dedicata a Emilio della Vedova e la mostra con i gioielli di Van Cleef & Arpels, entrambe a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end); Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari e la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano (entrambe tutto il week-end).

Mercatini e piste di pattinaggio

La magia natalizia continua ai Bagni Misteriosi, tra chalet, luci e mercatini (tutto il week-end) e in Gae Aulenti, con la pista di pattinaggio per pattinare avvolti dallo skyline milanese (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche c’è solo l’imbarazzo della scelta: ultimo week-end di Slava Snow’s Show, il magico spettacolo che porta la neve al Piccolo Teatro (tutto il week-end); ultimo week-end anche per il musical Singin’ in the rain al Teatro Nazionale CheBanca! (venerdì e sabato).

Primo week-end, invece, per lo spettacolo Della madre al Piccolo (tutto il week-end); debuttano anche Shakespea Re di Napoli e Wiston vs Churchill con Giuseppe Battiston, entrambi al Franco Parenti (entrambi tutto il week-end). Primo week-end, infine, anche per La cena delle belve, la commedia dell’autore francese Vahè Katchà al Carcano (tutto il week-end).

Al cinema continua la rassegna alla Piscina Cozzi con i film più belli degli ultimi anni, mentre si inaugura quella dedicata a Federico Fellini al Mic - Museo Interattivo del Cinema, tra film e documentari (entrambe tutto il week-end).

Mostre

Gennaio fa rima con mostre, bellissime e adatte a tutti i gusti. Tra quelle in dirittura d’arrivo: ultimo week-end dell’annunciazione di Filippino Lippi a Palazzo Marino e della mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (entrambe tutto il week-end); ultimo week-end anche della mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore (venerdì e sabato).

Tra le mostre in corso: la grande mostra su Letizia Battaglia e Le opere di Picasso e Gauguin a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli (tutto il week-end); lo show interattivo di robot al Bicocca Village (tutto il week-end); la maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente e l’esposizione fotografica dedicata agli anni ’60 a Palazzo Morando (entrambe tutto il week-end).

E poi: la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore e le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (entrambe tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end); le opere più importanti di Canova alla Gam e la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Bambini

Tra le iniziative dedicate ai più piccoli: la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese (tutto il week-end) e la mostra al Pac dedicata all'arte dell’Australia (tutto il week-end).