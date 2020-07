Cinema all'aperto, concerti e mercatini vintage: cosa fare a Milano dal 10 al 12 luglio

Cosa fare a Milano dal 10 al 12 luglio?

Non basta un intero week-end per scoprire tutti i nuovi appuntamenti estivi in città: Vapore d’Estate, la rassegna estiva alla Fabbrica del Vapore con tanti concerti gratis (tutto il week-end); il tour del cinema mobile con un camioncino degli anni ’30 per vedere i film all’aperto (tutto il week-end); Arena Milano Est, il nuovo sito per la cultura al Teatro Martinitt con tanti spettacoli sotto le stelle (tutto il week-end); il ricco programma estivo del Museo della Scienza e della Tecnologia con i nuovi orari e gli ingressi serali (tutto il week-end); il Wunder Temporary Mrkt, il mercatino più famoso di Milano allo Scalo di Porta Genova, nell’ex Area del Mercato Metropolitano, tra accessori e abiti vintage (tutto il week-end).

Concerti e serate

Musica etnica e dj set promettono feste e balli all'aperto fino all'alba: Ethno Music Festival, dedicato alle musiche e alle culture di tutto il mondo e ospitato nella bellissima cornice del cortile di Palazzo Reale (tutto il week-end); le serate e i dj set a Mare Culturale Urbano e nel suo lungomare in città (tutto il week-end); Estate Sforzesca, rassegna giunta alla sua ottava edizione e con oltre 80 appuntamenti di musica e di teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end); Polimifest 2020, il festival gratuito al Politecnico con incontri di grandi musicisti come Elio e Giovanni Allevi (tutto il week-end).

Gli sconti per i lettori di MilanoToday

I lettori di MilanoToday potranno usufruire di numerosi sconti per scoprire le meraviglie imperdibili in città, come le visite al Duomo, il Parco del Volo di Volandia o il bosco WWF di Vanzago, oltre ai biglietti scontati per la grande estate ricca di spettacoli all’Arena Milano Est, tra performance e concerti dal vivo.

Incontri e Manifestazioni

Visite guidate e incontri estivi rendono il week-end in arrivo semplicemente imperdibile: la riapertura della mostra permanente dello scultore Romano Rui all’Hotel Milano Castello (tutto il week-end); Libri in Piazza, l’appuntamento per gli amanti della lettura in piazza Duomo tra volumi antichi e moderni (domenica); Stabilimento Base 2020, il programma estivo di Base con musica, cinema e teatro all’aperto (tutto il week-end); le visite guidate alle Terrazze del Duomo in totale sicurezza, per ammirare i panorami estivi di Milano dall’alto (tutto il weekend) e Lido Bam, per sorseggiare una bibita fresca sulle sdraio all’aperto, tra i grattacieli di Milano (tutto il week-end).

Ancora: le visite al Giardino delle Meraviglie di Villa Arconati, tra arte e natura (domenica); Chiostro d’Estate, l’iniziativa del Museo Diocesano con un aperitivo e due mostre su Gauguin e Inge Morath (tutto il week-end) e il noleggio delle biciclette da Base per scoprire percorsi inesplorati lungo il Naviglio, grazie all’app gratuita Arda (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratis del week-end: l’iniziativa di Grom che offre un gelato ad un gusto a tutti i clienti che sorridono (sabato); le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear da Pirelli Hangar Bicocca (tutto il week-end); la mostra fotografica di Roberto Cotroneo dedicata al pubblico delle mostre, a Palazzo Reale (tutto il week-end); il mercatino vintage di Sesto San Giovanni (domenica).

Infine, i tour virtuali alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni in un viaggio evocativo nello spazio e nel tempo (tutto il week-end).

Mostre

Nuovi orari estivi, ingressi serali e laboratori interattivi animano i musei di Milano: il nuovo programma del PAC con proiezioni e film all’aperto (tutto il week-end); i nuovi orari estivi e gli ingressi serali alla Pinacoteca Ambrosiana (tutto il weekend); la mostra all’Acquario Civico dedicata ai paesaggi acquatici e la mostra immersiva dedicata ai Gladiatori al Centro di Arese (entrambe tutto il week-end).

A Palazzo Reale, la mostra dedicata al grande maestro francese Georges De La Tour e la mostra immersiva su Tutankhamon (entrambe tutto il week-end).

Gli amanti dell’arte orientale potranno scoprire le due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); gli appassionati di arte moderna potranno invece ammirare le opere di Chagall, Gaugin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end).

E poi: ultimo week-end de La giungla in città, la mostra dell’artista indiano Bhajju Shyam da Après Coup (entrambe tutto il week-end); la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica) e la riapertura del Ma*Ga di Gallarate con una speciale mostra su Calvino (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema e al teatro: il programma estivo del Franco Parenti con lo spettacolo Locke di Steven Knight (tutto il week-end); AriAnteo, la rassegna di film estivi e dei vincitori del David di Donatello nei luoghi simbolo di Milano come Palazzo Reale e i giardini della Triennale (tutto il week-end);

Bambini

Anche i più piccoli avranno modo di divertirsi in questo week-end in arrivo: gli eventi alla Biblioteca degli Alberi tra installazioni colorate e concerti (tutto il week-end); il laboratorio al Centro Pime dedicato alle statue e agli oggetti esposti (sabato); il centro estivo al Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo, tra laboratori e attività ricreative (tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per i campus estivi al Quanta Club, tra piscina, campi da calcio e beach volley (tutto il week-end).