Cosa fare a Milano dall’11 al 13 gennaio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dall’11 al 13 gennaio:

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: Milano Moda Uomo , l’appuntamento di respiro internazionale dedicato all'universo maschile con sfilate, eventi e manifestazioni correlate (tutto il week-end); Diego Abatantuono incontra il pubblico a Palazzo Morando, in occasione della mostra Milano e il Cinema (sabato); i Finley in concerto all’Alcatraz (sabato); la mostra fotografica Fabula all’Armani Silos dedicata ai codici di abbigliamento di diverse comunità (tutto il week-end); il comico Andrea Pucci al Teatro Nazionale CheBanca! con In… Tolleranza 2.Zero (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le serate e i concerti da segnalare: concerto dei Lambrate Swing Quartet al GhePensi M.I. (venerdì); Club House 80’s per ballare a ritmo del sound degli anni ’80 e ’90 (venerdì); Goganga Crash Night tra i sound dell’hip hop e della dance anni ’90 al Goganga (venerdì); Cassius dj set a Rollover, presso l’Apollo Club, per una serata dedicata alla house dalle tonalità francesi (venerdì).

Manifestazioni e piste di pattinaggio

Tra le numerose manifestazioni previste: il Circo Darix Togni con spettacoli acrobatici (tutto il week-end); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end). Tra le piste di pattinaggio ancora aperte: la pista di pattinaggio in Gae Aulenti (tutto il week-end) e Milanofiori On Ice per pattinare a ritmo di musica (sabato e domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: ultimo week-end di Buoni come il pane, la mostra in Triennale dedicata al 120° anniversario di “Pane Quotidiano Onlus” (tutto il week-end); ultimo week-end di Coop_70. Valori d’Italia in Triennale, che ripercorre la storia d’Italia e la storia della Coop (tutto il week-end); la 5° Fiera del Disco a Legnano, con 30 espositori di cd, Lp e vinili (domenica); l’iniziativa Milano. Il tempo dello sbandamento e la nascita del fascismo a Palazzo Marino (venerdì); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato).