Spettacoli aerei, Deejay Ten e mostre dei Lego: cosa fare a Milano dall'11 al 13 ottobre

Cosa fare a Milano dall’11 al 13 ottobre?

Non basta un’agenda per segnarsi i numerosi eventi del week-end: siete pronti a scoprirli tutti? Air Show Linate, lo spettacolo all’aeroporto di Linate tra Frecce Tricolore, maxi concerto con Subsonica e Manuel Agnelli e giri in mongolfiera (sabato e domenica); la Deejay Ten, la maratona da 5 e da 10 km con partenza da Piazza Duomo (domenica); le Giornate FAI d’Autunno, con numerosi palazzi e musei che aprono le porte al pubblico (sabato e domenica); la maxi-mostra dei Lego al museo della Permanente, con set di Lego dedicati a città moderne e monumenti antichi (tutto il week-end); Milano Wine Week, una settimana di incontri e degustazioni dedicati al vino (tutto il week-end).

Cibo e vino

Se siete arrivati affamati al week-end, avrete solo l’imbarazzo della scelta tra la sagra della polenta a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end), la sagra del gorgonzola alla Bocciofila Martesana (venerdì e sabato), Lombardia Beer Fest, il festival della birra in Piazza Città di Lombardia (tutto il week-end) e gli assaggi della Milano Wine Week (tutto il week-end).

Concerti e serate

Numerosi i concerti e le serate del week-end: Francesco Renga al Teatro degli Arcimboldi (venerdì e sabato); il concerto con mille musicisti a Linate in occasione dell’Air Show, con le grandi presenze dei Subsonica e di Manuel Agnelli (sabato); Pete Doherty in concerto ai Magazzini Generali (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti in città: Paw Chew Go Festival, il più grande evento di illustrazione a Milano, a Base (sabato e domenica); la mostra fotografica contro la caccia presso il Cam Garibaldi (domenica); la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (tutto il week-end) e la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (tutto il week-end).

Infine: la mostra dedicata ad Alda Merini alla Casa Boschi Di Stefano (tutto il week-end); il festival delle piante a Paderno Dugnano (tutto il week-end) e un incontro per scoprire il coaching e la motivazione scientifica (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Visite guidate, incontri e manifestazioni animeranno la città per tutto il week-end: la visita all’organo del Duomo, il più grande d’Italia (sabato); la Festa della luna piena da Tenoha, dedicata alla tradizione del Sol Levante (tutto il week-end); Milano Gallery Weekend, iniziativa che permette ai cittadini di scoprire le più belle gallerie d’arte di Milano (tutto il week-end).

Week end al cinema, Milano Today consiglia “Brave ragazze”

Anna (Ambra Angiolini) è una donna sola, con due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è devota alla Vergine ed è vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore. Col coraggio di chi ha poco da perdere, insieme decidono di svaligiare una banca travestite da uomini. La rapina, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), darà inizio a un vortice di eventi spericolati destinato a stravolgere il destino delle “brave ragazze”.

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: un tunnel in cui guardare il film Top Gun, durante l’Air Show di Linate (tutto il week-end); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end).

Tra gli spettacoli da non perdere: primo week-end di Mistero Buffo, al Piccolo Teatro e dello spettacolo Se questo è un uomo al Franco Parenti (entrambi tutto il week-end); MilanOltreFestival, il festival di danza contemporanea al Teatro Elfo Puccini (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: ultimo week-end di Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo per il V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end); la mostra a Palazzo Reale con un arazzo cinquecentesco in omaggio a Leonardo (tutto il week-end).

Oltre Leonardo, ma sempre in nome dell’arte: primo week-end della mostra Tesla Exhibition allo Spazio Ventura e della mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end); le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon; Raffaello in 3D alla Permanente (entrambe tutto il week-end).

E poi: De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e, sempre a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Ancora: Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end) e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (tutto il week-end).

Bambini

E per i bambini? Numerosi eventi e manifestazioni: Bimbinfiera al Parco Esposizioni Novegro (sabato e domenica); un cantiere didattico al Bosco di Vanzago (sabato); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

