Festa del panettone, concerti sui Navigli e mercatini di Natale: cosa fare a Milano dal 13 al 15 dicembre

Cosa fare a Milano dal 13 al 15 dicembre?

L’arrivo del Natale illumina le strade e le piazze di Milano, in un week-end che si preannuncia a dir poco speciale: lo spettacolo di giochi d’acqua e di luci in Darsena con un’altezza fino a 40 metri (sabato e domenica); il concerto galleggiante sui Navigli, con musicisti a bordo di una canoa (sabato); la grande festa del panettone a Palazzo Bovara, tra sfide di pasticceri, degustazioni e una giuria d’eccezione con il Trio Medusa (sabato e domenica); la Casa di Babbo Natale a Melegnano tra luci, elfi e pupazzi di neve (tutto il week-end); il Villaggio di Natale più grande d’Italia all’Ippodromo, tra elfi, fabbriche di giocattoli e l’ufficio postale di Babbo Natale (tutto il week-end).

Concerti e serate

Concerti, feste e brindisi di Natale animeranno il week-end: Fabrizio Bosso in concerto al Blue Note, nella sua prima tappa del tour di presentazione del nuovo album “Somebody” (domenica); la festa gratuita per i single presso Farm65, per brindare insieme alle feste natalizie e scoprire i segreti dello champagne (venerdì). Infine, il concerto sull’acqua dei Navigli, tra le note del pianista Andrea Benelli ascoltate su un battello (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Chi ha voglia di buon cibo non rimarrà deluso dagli appuntamenti del week-end: la sagra a base di orecchiette e taranta alla Bocciofila Martesana (sabato); la festa del cioccolato a Pioltello, tra sculture di cioccolato e degustazioni gratuite (domenica) e il mercato con tantissimi prodotti a kilometro zero a Palazzo Lombardia (tutto il week-end).

Gratis

Salite sui tetti di Milano, incontri contro gli sprechi e tantissime mostre: ecco gli eventi gratuiti in città. Si inizia con l’incontro Odiamo gli sprechi promosso da E.ON al Castello Sforzesco, aperto ad adulti e bambini (sabato); la salita alla Torre Branca per ammirare la città e le luci del Natale dall’alto (tutto il week-end); il temporary store di Averna in Stazione Centrale per gustare l’amaro con il cioccolato della pasticceria Bonajuto di Modica (tutto il week-end); la mostra dedicata a Emilio della Vedova a Palazzo Reale (tutto il week-end).

Gli amanti dei gioielli non possono perdersi la mostra con i gioielli di Van Cleef & Arpels a Palazzo Reale, mentre gli appassionati di tecnologia rimarranno stupiti dalla mostra dei prodotti Dyson allo Swiss Corner (entrambe tutto il week-end).

Infine: Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari e la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (entrambe tutto il week-end); la mostra per il 50° della strage di piazza Fontana al Carcano (tutto il week-end); la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano (entrambe tutto il week-end).

Mercatini e villaggi di Natale

Il Natale è dietro l’angolo: quale occasione migliore per scoprire i mercatini e villaggi in città? Il mercatino di Natale in piazza Portello, con prodotti gastronomici e artigianato e il mercatino di Santa Lucia in Festa del Perdono, tra dolci e giocattoli per bambini (entrambi tutto il week-end); il mercatino a Villa Arconati-Far, tra presepi, dolci e caldarroste (domenica).

Ancora: il mercatino in piazza Duomo, tra artigianato e baite di legno (tutto il week-end); il mercatino di Lambrate tra artigiani, cori e laboratori per bambini (sabato); il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, tra la casetta di Babbo Natale, gli Elfi e le attrazioni a tema e il villaggio di Natale all’Ippodromo (entrambi tutto il week-end).

E poi: il mercatino di Emergency, tra prodotti artigianali e gadget di Emergency e il mercatino ai Bagni Misteriosi, tra chalet ed espositori selezionati (entrambi tutto il week-end).

Piste di pattinaggio

Chi ama pattinare sul ghiaccio non può perdersi la pista ai Bagni Misteriosi, tra campus invernali e lezioni per i bambini e la pista a Palazzo Lombardia, animata anche da proiezioni cinematografiche (entrambe tutto il week-end). A pochi passi, la magica pista di pattinaggio di Gae Aulenti, per pattinare avvolti dallo skyline milanese.

Incontri, visite e manifestazioni

Chi ha voglia di scoprire le meraviglie del Duomo potrà passeggiare tra le guglie e ammirare il tramonto (sabato); chi ama la tecnologia potrà invece scoprire lo show interattivo di robot al Bicocca Village (tutto il week-end). Tra le strade della città, inoltre, saranno presenti numerosi banchetti con i cuori di cioccolato per sostenere la ricerca di Telethon (domenica).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative a teatro: primo week-end di Amami o sposerò un millepiedi e dello spettacolo Fedeli d’Amore, entrambi all’Elfo Puccini (tutto il week-end); primo week-end anche di Cita a ciegas al Franco Parenti. Ancora all’Elfo, L’importanza di chiamarsi Ernesto (tutto il week-end), mentre al Teatro Nazionale CheBanca! è ancora in scena il musical Singin’ in the rain (tutto il week-end). Ultimo week-end, invece, del musical di Pinocchio al Teatro degli Arcimboldi e del Festival della bellezza al Teatro Fontana (entrambi tutto il week-end).

Al cinema, primo week-end della rassegna alla Piscina Cozzi (tutto il week-end); la rassegna alla Fondazione Prada, con “Soggettiva John Baldessari” e i film scelti dall’artista americano (venerdì).

Mostre

Il periodo natalizio anima Milano anche di numerose mostre, di tutti i generi e per tutti i gusti. Palazzo Reale ospita tre grandi mostre: la mostra su Letizia Battaglia, Le opere di Picasso e Gauguin e la mostra di De Chirico (tutto il week-end). Gli amanti di fotografia non posso invece perdersi Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon (tutto il week-end).

E poi ancora: L’annunciazione di Filippino Lippi a Palazzo Marino e la macchina volante di Leonardo ricostruita per la prima volta a Milano presso Leonardo3 Museum (entrambe tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli e la maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente (tutto il week-end); l’esposizione fotografica dedicata agli anni ’60 a Palazzo Morando e la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

Non solo: le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); la mostra fotografica Confini di umanità in Triennale (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end). Si continua con la mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore e con le opere più importanti di Canova alla Gam (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra su Ralph Rumney alla Casa Museo Boschi di Stefano (tutto il week-end); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento e la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (tutto il week-end).

Bambini

I bambini potranno provare l’emozione di fare un giro su una Ferrari in una iniziativa benefica in via Montenapoleone (sabato) o di salire sullo speciale tram di Natale per Klaus, il primo film d’animazione di Netflix (tutto il week-end). I più creativi potranno invece partecipare ad uno speciale laboratorio per costruire una piccola vetrata colorata in Duomo (domenica).

E poi: l’arrivo di Babbo Natale a Pioltello (sabato e domenica) e i laboratori nel chiostro del Piccolo Teatro, aspettando il Natale (sabato e domenica); la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (entrambe tutto il week-end).