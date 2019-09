Corse colorate e regate sul Naviglio: cosa fare a Milano dal 13 al 15 settembre

Cosa fare a Milano dal 13 al 15 settembre?

Siete a Milano e non sapete che cosa fare? Questo è il week-end che fa per voi. Tra gli eventi imperdibili da segnare in agenda: The Color Run, la corsa più colorata al mondo tra colori, musica e festa (sabato); la Street Show Quattroruote, la grande festa dei motori aperta al pubblico in Corso Buenos Aires (domenica); Milano Bike City, una settimana dedicata alla bicicletta con incontri e pedalate in città (sabato e domenica); infine, ultimo week-end della Festa dell’Unità tra incontri, dibattiti e concerti (tutto il week-end).

Concerti e serate

Per gli amanti della musica il week-end riserva diverse sorprese: i Maneskin suoneranno dal vivo al Carroponte in un grande show (sabato); Tommaso Paradiso, Ex-Otago e altri grandi nomi della musica italiana si esibiranno in Triennale in occasione di “Tempo delle Donne” (sabato); Mito, il festival di musica classica farà scoprire la magia della musica con numerosi appuntamenti diffusi in città (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti in città: ultimo week-end della mostra dedicata a Ugo Nespolo a Palazzo Reale e della mostra con sterco bovino all’Hangar Bicocca (entrambe tutto il week-end); la gara di canottaggio sul Naviglio, con protagoniste numerose squadre universitarie femminili (tutto il week-end); gli allenamenti insieme agli istruttori di GetFIT all’Arco della Pace (domenica); la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (tutto il week-end);

Manifestazioni e Incontri

Numerosi gli incontri e i festival che animeranno Milano nel week-end: ultimo week-end de Il tempo delle donne, manifestazione organizzata dal Corriere della Sera e La27esimaOra con incontri con i grandi protagonisti del cinema e del giornalismo (domenica); Green Forum, la manifestazione dedicata alla tutela dell’ambiente con incontri e dibattiti (venerdì e sabato); la Salomon Running, la maratona con diversi percorsi in città per sostenere i progetti di Lilt (domenica); la Tough Mudder, la super corsa ideata dalle forze speciali britanniche nel fango, al Parco del Ticino (domenica); la Festa del Forno a Morimondo, tra degustazioni e mercatini (domenica).

E ancora: Milano Movie Week, il festival dedicato al cinema con incontri, laboratori e proiezioni (tutto il week-end); Memi, il festival che attraverso l’arte ridà vita ai luoghi della memoria (tutto il week-end); Micam, il salone internazionale della scarpa a Rho Fiera (domenica); gli appuntamenti estivi all’Idroscalo tra campionati di canoa e street food (tutto il week-end);

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: Barrio’s Impact Film festival, un festival con proiezioni e dibattiti al Barrio’s (tutto il week-end); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

A teatro arriva invece “Terra matta”, spettacolo al Teatro Fontana dedicato al romanzo scritto da un bracciante siciliano, tra guerre, esperienze private e grandi momenti storici (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: ultimo week-end di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: ultimo week-end delle foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); primo week-end, invece, della mostra di Daniel Steegmann Mangranè, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); primo week-end anche per la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Ancora: i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di Magnum al Museo Diocesano con le foto dei grandi maestri tra cui Robert Capa ed Henry Cartier-Bresson (tutto il week-end); la mostra dedicata al fumetto di Alan Ford da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end).

Infine, la mostra dedicata all’architetto Nanda Vigo a Palazzo Reale (tutto il week-end); Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end).

Bambini

Per i più piccoli la città promette grandi sorprese: ultimo week-end del villaggio virtuale al Centro di Arese con immersioni nella realtà virtuale (tutto il week-end); ultimo week-end anche per le attività estive al museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); StraVinci!, la caccia al tesoro a Palazzo Gio Ponti alla scoperta dei luoghi di Leonardo (venerdì); il mondo Disney tutto da scoprire allo Spazio Tortona (sabato e domenica).

Infine: un mercatino per scambiare il proprio libro con quello di altri bambini in Piazza Portello (domenica) e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

