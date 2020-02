Cosa fare nel week-end di San Valentino a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare nel week-end di San Valentino?

Musica, manifestazioni e spettacoli dal vivo coinvolgono cittadini e turisti a Milano nello speciale week-end di San Valentino: il concerto del grande Liam Gallagher al Mediolanum Forum in occasione del suo nuovo album Why me? Why not? (domenica); AgruMIi, l’evento del Fai a Villa Necchi Campiglio dedicato agli agrumi, con tante degustazioni e numerosi stand provenienti da tutta Italia (sabato e domenica); l’apertura serale straordinaria del Museo della Scienza per il suo 67° compleanno, con ingresso gratis per tutti e tante attività speciali (sabato).

Concerti e serate

Tra le serate e i concerti del week-end: il celebre gruppo statunitense Jonas Brothers in concerto al Mediolanum Forum (venerdì); uno speciale concerto alla Scala con il Maestro Eliahu Inbal (venerdì) e un concerto per San Valentino con le melodie della suonoterapia al Centro Asteria (venerdì).

Ancora: la band torinese Fran e i Pensieri Molesti al Circolo Ohibò (sabato) e il mini concerto di J-Ax al Centro di Arese in occasione del suo nuovo album “ReAle” (domenica).

Manifestazioni e Incontri

Tra gli appuntamenti del week-end si segnalano due occasioni dedicate agli amanti degli animali: un San Valentino speciale con la raccolta di cibo per cani e gatti, organizzata dall’Enpa presso i punti vendita Amici Pet & Co (venerdì); La Città dei Gatti, festival dedicato alla cultura felina con diverse iniziative diffuse in città (tutto il week-end).

E poi: Chorus Days, l'iniziativa che apre le porte delle scuole di musica e degli enti musicali alla città (tutto il week-end).

Gratis

Incontri e mostre gratuite permettono di scoprire una Milano sempre diversa: ultimo week-end della mostra fotografica Young alla Fabbrica del Vapore (venerdì); la cantante Elettra Lamborghini, reduce dal Festival di Sanremo, incontra i fan in Mondadori e firma le copie del suo album (venerdì).

E poi: tre speciali esibizioni dedicate al gioiello, come la mostra sull’eleganza meneghina a Palazzo Morando (venerdì); la mostra con i gioielli di Van Cleef & Arpels a Palazzo Reale e Sweetheart, l’esibizione a Palazzo Giureconsulti dedicata alla rappresentazione del cuore nei gioielli (entrambe tutto il week-end).

Infine: Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (venerdì); la mostra al Centro Culturale dedicata a due delle più importanti fotografe del ‘900 (tutto il week-end); la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano (entrambe tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli spettacoli a teatro da segnalare: Darling, il nuovo spettacolo con Pierfrancesco Favino al Parenti (tutto il week-end); Misericordia di Emma Dante al Piccolo Teatro Grassi (tutto il week-end); Un nemico del popolo al Piccolo Teatro Strehler e Ghost, il musical al Teatro degli Arcimboldi (entrambi tutto il week-end).

E al cinema? Una speciale rassegna di film d’amore per San valentino al Mic - Museo del Cinema (tutto il week-end); una rassega all’Anteo di film dedicati a storie di coraggio e di resistenza (domenica); ancora una rassegna, questa volta nella magica cornice della Piscina Cozzi, con i film più belli degli ultimi anni (tutto il week-end).

Mostre

Arte moderna, fotografia e beneficenza saranno le vere protagoniste delle mostre del week-end di San Valentino: le opere del grande maestro francese Georges De La Tour a Palazzo Reale (tutto il week-end); la speciale mostra a Palazzo Isimbardi per aiutare i bambini del Kenya (venerdì); le due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); la mostra da Wow Spazio Fumetto, con numerose opere create da numerosi artisti dei mattoncini Lego (tutto il week-end); le opere di Picasso e Gauguin a Palazzo Reale e la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

Ancora: la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt al Mudec (tutto il week-end); Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (tutto il week-end); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento e la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (entrambe tutto il week-end).

Ultimo week-end, invece, per ammirare le opere più importanti di Canova alla Gam (tutto il week-end).

Bambini

Tra le iniziative dedicate ai più piccoli: una giornata alla Fondazione Feltrinelli tra letture, creatività e giochi (domenica); lo spettacolo in lingua originale Romeo & Juliet al Piccolo Teatro Studio Melato (venerdì e sabato) e la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci, a Cologno Monzese (tutto il week-end).