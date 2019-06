Cosa fare a Milano dal 14 al 16 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 14 al 16 giugno?

Tra gli eventi più interessanti del week-end: Milano Latin Festival ad Assago, tra balli, specialità gastronomiche e spettacoli (tutto il week-end); la terza edizione di Milano Rally Show al Castello Sforzesco (sabato e domenica); Estate sforzesca, oltre 80 appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end); la Fiera del Disco al Carroponte, con oltre 50 espositori di vinili e dvd (sabato e domenica); la passeggiata tra le guglie del Duomo (sabato); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end);

Cibo e Vino

Tra le iniziative gastronomiche in città: Streeat Food Truck Festival, il festival di street food con cibo di strada, birre artigianali e musica all’Idroscalo (tutto il week-end); Birra in Villa, per gustare dell'ottima birra artigianale al tramonto a Villa Arconati-FAR (venerdì); la sagra di Paullo con la mega risottata del riso in Carnaroli (sabato e domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti e le serate del week-end: Mamacita Festival, una giornata di musica all’Ippodromo con Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno (venerdì); gli Zen Circus al Magnolia, per festeggiare in un concerto live i vent’anni dal loro primo album (venerdì); ultimo party di Le Cannibale al Plastic (venerdì); concerti e installazioni sonore all’Hangar Bicocca (venerdì).

Gratis

Numerosi gli eventi gratuiti nell'ultimo week-end primaverile: le Lusiroeule, passeggiate per scoprire le lucciole al Parco delle Cave (sabato); la passeggiata guidata notturna alle mostre d’arte di Villa Arconati-FAR (venerdì); Elettra Lamborghini incontra i fan in Mondadori e firma le copie del suo album (venerdì); PhotoWeek, la mostra fotografica a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra con sterco bovino e capelli dell'artista indiana Sheela Gowd all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); le visite guidate alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra a cielo aperto in corso Vittorio Emanuele (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con centinaia di farfalle nere (tutto il week-end).

Infine: le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le manifestazioni e gli incontri in città: la scultura alla piscina Cozzi con una luna enorme, all’interno del progetto artistico itinerante "Museum of the Moon" dell'artista britannico Luke Jerram (sabato e domenica); la chiusura del Nolo Fringe Festivale con la liberazione delle balene, evento dedicato alla protezione dell’ambiente (sabato); l’inaugurazione del Palalido AllianzClub (sabato); un incontro per chi è interessato ad avviare un’attività nel settore dei servizi presso Mail Boxes (venerdì e sabato); l'apertura di molte piscine comunali (sabato) e l’apertura estiva dei Bagni Misteriosi con orari notturni ed aperitivi (tutto il week-end); Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da scaricare attraverso un QR Code (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra le iniziative a teatro: lo spettacolo con i volti di cartapesta al franco Parenti (tutto il week-end); Apericomico, uno aperitivo speciale con alcuni comici di Zelig alla Cascina Cotica (venerdì).

Al cinema: primo week-end di Sguardi Altrove, la rassegna al Franco Parenti, Cinemino e Après Coup dedicata ai linguaggi creativi femminili (tutto il week-end); il cinema all’aperto presso Il Centro di Arese (tutto il week-end); cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: L’ultima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); la mostra con le macchine disegnate da Leonardo a Palazzo Reale (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: ultimo week-end della mostra al Mudec dedicata ad Israele e alla Palestina (tutto il week-end); la mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e la mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end);le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); la mostra Storie di moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la personale di Renata Boero al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end); Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

E poi: la mostra di Ingres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e, sempre a Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il week-end).

Bambini

E per i più piccoli? Lo spettacolo di burattini L’isola del tesoro al Piccolo Teatro (tutto il week-end); la festa di inaugurazione del parco giochi di Villa Finzi (sabato); la mostra fotografica Human Dogs al Castello Sforzesco, dedicata ai cani e alle loro famiglie (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

