Cosa fare a Milano dal 15 al 17 febbraio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dal 15 al 17 febbraio?

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: la Fiera del Fumetto ai “Navigli Comics” presso Tenoha, tra fumettistica e oggettistica anime e manga (sabato e domenica); la Fiera AgruMI organizzata dal FAI a Villa Necchi Campiglio, con numerose specialità di agrumi ed incontri tematici (sabato e domenica); la Giornata Nazionale del Gatto, con eventi e mostre dedicati al mondo felino (domenica); l’East Market e i suoi trecento espositori di oggettistica e abbigliamento vintage in Mecenate (domenica); il musical Priscilla, la regina del deserto al Teatro degli Arcimboldi, tra scenografie e costumi mozzafiato (tutto il week-end).

Concerti e serate

Le serate del week-end faranno ballare tutta la notte: il rapper Mosè Cov all’Apollo Club, all’interno del nuovo format “Nice Club” (sabato); il dj Jamie 32:6 al Dude Club per una serata all’insegna della musica house (sabato); lo spettacolo con musica dal vivo Boris Vian al Teatro Verdi, con gli autori Monti e Mercadini (tutto il week-end).

Gratis

Numerosi e aperti a tutti gli eventi gratuiti del week-end: la Città dei Gatti, iniziativa dedicata al mondo felino, con eventi ed incontri in città (sabato e domenica); la mostra dedicata a Paolo Grassi a Palazzo Reale (tutto il week-end); Kiss The Frog al Politecnico, con 50 rane coloratissime di Cracking Art (tutto il week-end).

E ancora: le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Per chi volesse scoprire le manifestazioni e gli incontri in città: la Stramilano Training, gli allenamenti in vista della mezza maratona al Parco delle Cave (domenica); Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla realtà virtuale i resti del Titanic nei fondali marini (sabato e domenica); il Circo Darix Togni con spettacoli di acrobati e di circensi (tutto il week-end); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).