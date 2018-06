Cosa fare a Milano dal 15 al 17 giugno

Cosa fare a Milano nel week-end dal 15 al 17 giugno?

("Milano Latin Festival")

In evidenza: il grande concerto gratuito Radio Italia Live, in piazza Duomo (sabato); l'evento diffuso di danza diretto da Roberto Bolle, On Dance (tutto il week-end); la manifestazione dedicata alla cultura latino americana Milano Latin Festival, ad Assago (tutto il week-end); l'apertura straordinaria gratuita del Museo Botanico, tra percorsi e attività (sabato); e Avocado Week, con tanti piatti a base del delizioso frutto, da East Market Diner (tutto il week-end).

Gratis

Un contest di street dance animerà la Stazione Centrale (sabato); il famoso artista di strada Metroman si esibirà da Mare Culturale Urbano (sabato); e un festival consacrato a fashion e cultura di strada arriverà a Base (sabato e domenica).

Concerti e serate

Con Si chiamava Faber Federico Sirianni omaggerà Fabrizio De André al Carroponte (venerdì, gratis); le Nina's Drag Queen saranno protagoniste della Festa della sorellanza a Base (venerdì); mentre Radici nel Cemento si esibirà al Carroponte per Reggae Summer Party (sabato, gratis).

Una grande festa collettiva con flash mob in compagnia di Bolle, e dj set finale si terrà all'Arco della Pace (domenica); Gran ballo di fine anno tornerà al Magnolia con la serata anni '50 e '60 (venerdì); Birra in Villa sarà di ritorno nella "piccola Versailles milanese" con spine artigianali (venerdì); Maratona Lindy Hop animerà lo Spirit de Milan con ritmi sfrenati e acrobazie (sabato); Let's Fusho, la festa del locale di Chinatown, avrà come ingredienti sushi da passeggio, musica e birra (venerdì).