Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dal 15 al 17 settembre?

("Panettone Day", da www.panettone-day.it)

Al Carroponte si viaggia tra le cucine di tutto il mondo per Streeat Food Truck Festival (tutto il week-end); al Palazzo delle Stelline, in occasione della manifestazione di pasticceria Sweety of Milano, i migliori panettoni artigianali vengono premiati con Panettone Day (sabato); a City Life Fuoricinema torna a portare proiezioni, incontri, un mercatino e cibo da passeggio (tutto il week-end); alle porte di Milano la Sagra nazionale del Gorgonzola arriva con degustazioni, piatti speciali e animazione (sabato e domenica); con la Giornata del dialetto milanese si parla, mangia e brinda esclusivamente nell'idioma locale; da piazza Leonardo Da Vinci invece parte Bike Night, la biciclettata notturna che raggiunge il Lago Maggiore (sabato).

Gratis

Il mercato dell'assurdo Mai più senza è a Mare Culturale Urbano con gli articoli più strani e inusuali realizzati da artisti e artigiani (sabato e domenica). Le meraviglie di Wunder Mrkt sbaracano alla Fabbrica Orobia con un angolo dedicato alla degustazione di birra (sabato e domenica). PUC Festival anima la Cascina Martesana con musica dal vivo, incontri e deeajay set (tutto il week-end).

Ad accesso gratuito, per tutto il week-end, anche: Intrecci del 900, alla Triennale con variapinte opere tessili; NBA Over Time, al Samsung District con un percorso sull'universo della pallacanestro; XL, in centro con sette installazioni scenografiche che celebrano il "made in Italy".

Sagre

A Zogno (BG) la Festa regionale della Taragna viene celebrata con diversi menù ad hoc (tutto il week-end). A Vimercate (MB) la Sagra della patata prosegue tra degustazioni e spettacoli (tutto il week-end). Mentre a Senago (MI) il grande protagonista è il fungo porcino, ossequiato con numerose specialità (tutto il week-end).

Concerti e serate

Si inizia venerdì con: il concerto di Max Gazzé e Carmen Consoli da Experience; e l'esibizione di The Three Ladies of Blues al Blue Note (anche sabato). Si prosegue domenica con: il rock della pianista e cantatrice Tori Amos, all'Arcimboldi; e il punk di marchio californiano di SWMRS, al Tunnel. Per tutto il week-end inoltre proseguono gli appuntamenti di MiTo SettembreMusica.

Birra in Villa torna nella "piccola Versailles milanese" con spine artigianali e sfiziosità (venerdì). Al Dude Club viene ospitato il set house, techno, disco ed electro di Sascha Funke (venerdì). E al Magnolia sono sul palco Gemitaiz, MadMan e Priestess per Tanta Roba Label Night (venerdì).